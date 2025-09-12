Szerencsétlen Herényi Károlynak továbbra is baja van a valósággal

„Nekem nem imponál a brutális, nyers pofon... de a lelki fölény, az már igen...! Az már valami!...” – olvasható Karinthy Frigyes jelenetei között A férj írogat című szösszenetében. Mindez onnan jutott eszembe, hogy olvasom Herényi Károly zöld-vörös színváltós, áruló politikus nyilatkozatát a Hírklikken, amiből kiderül, hogy

neki egyáltalán nem imponál a lelki, intellektuális fölény; a nyers pofon és az erőszak azonban annál inkább.

Szerencsétlen Herényinek továbbra is baja van a valósággal. Azt mondja, Magyarországon a normális többség egyelőre látenciában van, mert nem mer szembeszállni azzal a kommunikációs és kormányzati fölénnyel, amelyet az Orbán-rendszer kiépített magának. Érti már, kedves olvasó, hogy miért szereti Herényi inkább a brutális, nyers pofont, mint a lelki fölényt? Mert utóbbiban ő rendre alulmaradt. Se lelki, se intellektuális fölényt nem tudott kiharcolni magának. Egyszerűen azért, mert nem volt mivel. Ha megkopogtatta a fejét, úgy kongott, mint a lédús görögdinnye augusztusban.

Talán éppen ezért volt szüksége az árulásra.

Tudjuk, az MDF a rendszerváltás után jobboldali pártként indult, sokáig szövetségesi viszonyban volt a Fidesszel, főleg az 1998–2002 közötti első Orbán-kormány idején. 2002 után viszont Dávid Ibolya (MDF-elnök) és Herényi vezetésével az MDF tudatosan távolodott a Fidesztől, sőt, több kérdésben szembe is fordult vele. Ez nagy törést okozott a jobboldalon.