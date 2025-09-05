Előkerült az MDF bukott politikusa, aki örül a „mocskos fideszezésnek”

Kicsoda Herényi Károly, aki lesittelné a fideszeseket?
A politikus az elmúlt években szinte minden szereplése során a kormányt támadta.
Herényi Károly nem először fogalmaz meg szélsőséges véleményt. Korábban a fenyegetőzés sem állt tőle távol.
„Ez annak a jele, hogy ébredezik a magyar társadalom a mély álomból. A Fidesz által rákényszerített vagy Orbán által rákényszerített mély álomból. Elég sokáig tartott, de kezd ébredezni, és minden olyan fórumot megragadnak, ahol hangot lehet adni a véleményüknek” – így vélekedett Herényi Károly a Klikk TV műsorában arról a jelenségről, hogy egyes koncerteken a közönség egy része „mocskos Fideszt” skandált mostanság.
Herényi az MDF egykori politikusa, az elmúlt időszakban többször vétette magát észre szélsőséges megszólalásaival.
Tavaly például arról írtunk, hogy sokadszorra fenyegette meg a jobboldalt nyilvánosan.
Akkor amellett kardoskodott, hogy egy baloldali hatalomátvétel esetén letartóztatásokra, elszámoltatásra és kirúgásokra lenne szükség. Herényi nem kímélné azokat a bírókat és ügyészeket sem, akik az ellenzéknek nem tetsző indítványokat készítettek, ítéleteket hoztak.
Ha itt nem lesz olyan elszámoltatás, ami elmaradt 1990-ben, akkor ugyanott maradunk, ahol voltunk”
– mondta.
Érdemes felidézni,
Herényi Károlyt és Dávid Ibolyát, az MDF elnökét 2009-ben gyanúsítottként hallgatta volna ki a Legfőbb Ügyészség
abban a lehallgatási botrányban, amelyben Szilvásy György, a Gyurcsány-kormány titkosszolgálatokat irányító minisztere és Tóth Károly, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának egykori szocialista alelnöke is érintett volt.
A vád szerint a két egykori MDF-es politikus egy titokban rögzített hangfelvétel nyilvánosságra hozásával fenyegette meg 2008 szeptemberében Almássy Kornélt, aki ennek hatására visszalépett attól, hogy az MDF elnökjelöltje legyen.
A személyes adattal visszaélés miatt indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2012-ben nem jogerősen mind a négy vádlottat felmentette a vádak alól, de 2013 januárjában a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a korábbi döntést, és új elsőfokú eljárást rendelt el három vádlottnál, csak Tóth Károly felmentését emelte jogerőre.
A Fővárosi Törvényszék végül 2016-ban ítéletet hozott, megrovásban részesítette Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt, akik bűnösek társtettesként elkövetett kényszerítésben.
Herényi az ítéletet követően azt nyilatkozta: „az ítéletnek semmi köze az igazsághoz, és megítélése szerint már a vádak is hamisak voltak, ezért csak rossz ítélet születhetett.”
Talán ennél is emlékezetesebb a politikus karrierjének egy másik állomása:
a nagypolitikát elhagyó Herényi egy időben azzal szerepelt a hírekben, hogy a korábbi szocialista politikus Lamperth Mónikával együtt potencianövelőt is árusító MLM-hálózatban tevékenykedett.
Volt MDF-es, SZDSZ-es és MSZP-s politikusok is vannak a volt belügyminiszter és a volt MDF-frakcióvezető MLM-hálózatában.
A Klikk TV teljes interjúját itt tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Nagy Lajos