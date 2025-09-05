Előkerült az MDF bukott politikusa, aki örül a „mocskos fideszezésnek”

Akkor amellett kardoskodott, hogy egy baloldali hatalomátvétel esetén letartóztatásokra, elszámoltatásra és kirúgásokra lenne szükség. Herényi nem kímélné azokat a bírókat és ügyészeket sem, akik az ellenzéknek nem tetsző indítványokat készítettek, ítéleteket hoztak.

Ha itt nem lesz olyan elszámoltatás, ami elmaradt 1990-ben, akkor ugyanott maradunk, ahol voltunk”

– mondta.

Érdemes felidézni,

Herényi Károlyt és Dávid Ibolyát, az MDF elnökét 2009-ben gyanúsítottként hallgatta volna ki a Legfőbb Ügyészség

abban a lehallgatási botrányban, amelyben Szilvásy György, a Gyurcsány-kormány titkosszolgálatokat irányító minisztere és Tóth Károly, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának egykori szocialista alelnöke is érintett volt.

A vád szerint a két egykori MDF-es politikus egy titokban rögzített hangfelvétel nyilvánosságra hozásával fenyegette meg 2008 szeptemberében Almássy Kornélt, aki ennek hatására visszalépett attól, hogy az MDF elnökjelöltje legyen.

A személyes adattal visszaélés miatt indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2012-ben nem jogerősen mind a négy vádlottat felmentette a vádak alól, de 2013 januárjában a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a korábbi döntést, és új elsőfokú eljárást rendelt el három vádlottnál, csak Tóth Károly felmentését emelte jogerőre.

A Fővárosi Törvényszék végül 2016-ban ítéletet hozott, megrovásban részesítette Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt, akik bűnösek társtettesként elkövetett kényszerítésben.

Herényi az ítéletet követően azt nyilatkozta: „az ítéletnek semmi köze az igazsághoz, és megítélése szerint már a vádak is hamisak voltak, ezért csak rossz ítélet születhetett.”

Talán ennél is emlékezetesebb a politikus karrierjének egy másik állomása: