Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
klikk tv Herényi Károly Fővárosi Törvényszék MDF

Előkerült az MDF bukott politikusa, aki örül a „mocskos fideszezésnek”

2025. szeptember 05. 15:08

Herényi Károly nem először fogalmaz meg szélsőséges véleményt. Korábban a fenyegetőzés sem állt tőle távol.

2025. szeptember 05. 15:08
A nyitóképen: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke (b) és Herényi Károly, az MDF volt elnökhelyettese a XIV. szárszói találkozón 2015. június 13-án. Fotó: MTI/Nagy Lajos

„Ez annak a jele, hogy ébredezik a magyar társadalom a mély álomból. A Fidesz által rákényszerített vagy Orbán által rákényszerített mély álomból. Elég sokáig tartott, de kezd ébredezni, és minden olyan fórumot megragadnak, ahol hangot lehet adni a véleményüknek” – így vélekedett Herényi Károly a Klikk TV műsorában arról a jelenségről, hogy egyes koncerteken a közönség egy része „mocskos Fideszt” skandált mostanság.

Herényi az MDF egykori politikusa, az elmúlt időszakban többször vétette magát észre szélsőséges megszólalásaival.

Tavaly például arról írtunk, hogy sokadszorra fenyegette meg a jobboldalt nyilvánosan.

Ezt is ajánljuk a témában

Akkor amellett kardoskodott, hogy egy baloldali hatalomátvétel esetén letartóztatásokra, elszámoltatásra és kirúgásokra lenne szükség. Herényi nem kímélné azokat a bírókat és ügyészeket sem, akik az ellenzéknek nem tetsző indítványokat készítettek, ítéleteket hoztak.

Ha itt nem lesz olyan elszámoltatás, ami elmaradt 1990-ben, akkor ugyanott maradunk, ahol voltunk”

– mondta.

Érdemes felidézni, 

Herényi Károlyt és Dávid Ibolyát, az MDF elnökét 2009-ben gyanúsítottként hallgatta volna ki a Legfőbb Ügyészség 

abban a lehallgatási botrányban, amelyben Szilvásy György, a Gyurcsány-kormány titkosszolgálatokat irányító minisztere és Tóth Károly, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának egykori szocialista alelnöke is érintett volt.

A vád szerint a két egykori MDF-es politikus egy titokban rögzített hangfelvétel nyilvánosságra hozásával fenyegette meg 2008 szeptemberében Almássy Kornélt, aki ennek hatására visszalépett attól, hogy az MDF elnökjelöltje legyen.

A személyes adattal visszaélés miatt indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2012-ben nem jogerősen mind a négy vádlottat felmentette a vádak alól, de 2013 januárjában a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte a korábbi döntést, és új elsőfokú eljárást rendelt el három vádlottnál, csak Tóth Károly felmentését emelte jogerőre.

A Fővárosi Törvényszék végül 2016-ban ítéletet hozott, megrovásban részesítette Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt, akik bűnösek társtettesként elkövetett kényszerítésben. 

Herényi az ítéletet követően azt nyilatkozta: „az ítéletnek semmi köze az igazsághoz, és megítélése szerint már a vádak is hamisak voltak, ezért csak rossz ítélet születhetett.”

Talán ennél is emlékezetesebb a politikus karrierjének egy másik állomása: 

a nagypolitikát elhagyó Herényi egy időben azzal szerepelt a hírekben, hogy a korábbi szocialista politikus Lamperth Mónikával együtt potencianövelőt is árusító MLM-hálózatban tevékenykedett.

Ezt is ajánljuk a témában

A Klikk TV teljes interjúját itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Nagy Lajos
 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Horst_Tappert
2025. szeptember 05. 17:00
Az agyad a nevedhez méltó méretű... Te abban az MDF-ben voltál harmadvonalbeli senki, amelyiknek az első vonala (bodpéter, jeszenszky) még tanácsadónak is kevés a Fideszbe... Úgyhogy lapozzunk, érdektelen ez a faszi és a zseniális meglátásai...
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. szeptember 05. 16:57
Hazug vádaskodás, gyűlölet keltés és az értékek aláásása. Szégyen ez az hitvány alak.
Válasz erre
1
0
templar62
2025. szeptember 05. 16:47
A kádári nosztalgia még mindíg meglepően sok mumiát fellelkesít .
Válasz erre
2
0
templar62
2025. szeptember 05. 16:40
Hányadék .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!