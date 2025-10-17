Török Gábor nagyot akart mondani, de az igazság mégis Gulyás Gergelynél van

Török Gábornak és Magyar Péternek is válaszolt Gulyás Gergely a Mandiner Klubestjén, de szóba került Varga Judit is
A politológus Dávid Ibolya pártbeli hova tartozásába gabalyodott bele.
Török Gábor politológus nagyot akart mondani közösségi oldalán, de benézte. A szakértő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki kijelentését idézte, melyben a tavalyi kegyelmi ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy „lezárt történet, amit szerintem szükségtelen újraírni. Mindenki világosan elmondta, hogy a mögöttünk hagyott bő három évtizedben minden fideszes és minden baloldali igazságügyi miniszter minden köztársasági kegyelmet ellenjegyzett”.
Bejegyzéséhez egy olyan képet csatolt, mellyel ezt szerette volna megcáfolni. Konkrétan azt az esetet idézte fel, mikor Dávid Ibolya egykori tárcavezető „a szokásos gyakorlattól eltérően” nem ellenjegyezte Göncz Árpád köztársasági elnök azon kegyelmi határozatát, amely Kunos Péterre, az egykori Agrobank-vezérigazgatóra vonatkozott.
Az okfejtésbe azonban hiba csúszott: Dávid Ibolya ugyanis az MDF elnöke volt, és sose volt sem a Fidesz, sem baloldali pártok tagja.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Mandiner Klubesten arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen eredménye lett a Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel folytatott megbeszélésének, elmondta, jót beszélgettek. Varga úgy gondolja, az ország érdeke, hogy a polgári kormány maradjon hatalmon, de nem kíván egyelőre visszatérni a közéletbe.
Később azt is mondta, Magyar Péterék alkalmatlanok arra, hogy kormányozzák ezt az országot.
Ma az ellenzék attól szenved, hogy újra és újra keresnek kormányfőjelöltet, és most megint találtak egy bolondot, elmebeteget – fogalmazott Gulyás Gergely a győri közönség előtt.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
