Miniszterelnökség Török Gábor elemző Gulyás Gergely Dávid Ibolya kegyelem politológus MDF

Török Gábor nagyot akart mondani, de az igazság mégis Gulyás Gergelynél van

2025. október 17. 15:23

A politológus Dávid Ibolya pártbeli hova tartozásába gabalyodott bele.

2025. október 17. 15:23
null

Török Gábor politológus nagyot akart mondani közösségi oldalán, de benézte. A szakértő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki kijelentését idézte, melyben a tavalyi kegyelmi ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy „lezárt történet, amit szerintem szükségtelen újraírni. Mindenki világosan elmondta, hogy a mögöttünk hagyott bő három évtizedben minden fideszes és minden baloldali igazságügyi miniszter minden köztársasági kegyelmet ellenjegyzett”.

Bejegyzéséhez egy olyan képet csatolt, mellyel ezt szerette volna megcáfolni. Konkrétan azt az esetet idézte fel, mikor Dávid Ibolya egykori tárcavezető „a szokásos gyakorlattól eltérően” nem ellenjegyezte Göncz Árpád köztársasági elnök azon kegyelmi határozatát, amely Kunos Péterre, az egykori Agrobank-vezérigazgatóra vonatkozott.

Az okfejtésbe azonban hiba csúszott: Dávid Ibolya ugyanis az MDF elnöke volt, és sose volt sem a Fidesz, sem baloldali pártok tagja.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Mandiner Klubesten arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen eredménye lett a Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel folytatott megbeszélésének, elmondta, jót beszélgettek. Varga úgy gondolja, az ország érdeke, hogy a polgári kormány maradjon hatalmon, de nem kíván egyelőre visszatérni a közéletbe.

Később azt is mondta, Magyar Péterék alkalmatlanok arra, hogy kormányozzák ezt az országot.

Ma az ellenzék attól szenved, hogy újra és újra keresnek kormányfőjelöltet, és most megint találtak egy bolondot, elmebeteget – fogalmazott Gulyás Gergely a győri közönség előtt.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád 

nuevoreynuevaley
2025. október 17. 16:54
Nem jon vissza a bukott jucus, jol beneztetek. Orulhettek ha a 15. havi nyugdij kihuz a szarbol
rohadanarancs-2
2025. október 17. 16:36
Fideszmakik, ugráljátok jól ki magatokat ma is a narancsfa körül!
akitiosz
2025. október 17. 16:03
Gulyás érvelése aljas. Nem menti a munkáját el nem végző minisztert az a tény, hogy a bolsevista kollégái sem végezték el a munkájukat. Sőt! Szégyen az összes ilyen minisztert alkalmazó kormányra. :-( Gulyás léte is aljas. A miniszterelnökséget értelemszerűen a miniszterelnök vezeti. A "miniszterelnökséget vezető miniszternek" már a léte is nyílt közpénzlopás. Egy irodavezető/szóvivő/titkár is el tudná végezni ennek a "miniszternek" a munkáját. Nem érdemel miniszteri fizetést ezért a munkáért.
Kamcsatka5
2025. október 17. 15:59
Kikerekíthető, hogy a dávid ibolya milyen kottából játszot, tom lantor volt aki az ibolyagyereket kimosdatta a kábszerből, majd kihelyezte Ausztráliába. david ibolyát is a Fugger-rocsi tandem találta ki!
