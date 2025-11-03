Vádat emeltek Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ellen

A járulékfizetés nem ment, úgyhogy most inkább tüntettek Iványi Gáborék
Ismert baloldali közszereplők mellett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megjelent az Iványi Gáborért tartott tüntetésen.
Donáth Anna, Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly is a vádlottak padjára ülhet.
Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor, valamint Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt momentumos európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen.
Gazdasági bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt zajlik ellene eljárás.
Az ügyészség közleménye felidézi, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek.
Bár pénzügyőrök az akció során arról tájékoztatták az érintetteket, hogy eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen,
Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.
A tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében.
A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék.
Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani
– írta az ügyészség.
Hozzátették: az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség most hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.
