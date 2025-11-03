Ft
11. 03.
hétfő
Vádat emeltek Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ellen

2025. november 03. 17:21

Donáth Anna, Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly is a vádlottak padjára ülhet.

2025. november 03. 17:21
Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor, valamint Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt momentumos európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen.

Az ügyészség közleménye felidézi, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek. 

Bár pénzügyőrök az akció során arról tájékoztatták az érintetteket, hogy eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen,

Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

A tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében.

A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék. 

Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani

– írta az ügyészség.

Hozzátették: az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását. 

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség most hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.

 Fotó: MTI/Illyés Tibor

nemecsek-3
2025. november 03. 18:58
És mi van Cseh Katalin milliárdjaival?
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 03. 18:30
Csak nem vártunk az elévülésre mint Gyurcsány esetében?
Válasz erre
2
0
makapaka2
2025. november 03. 18:29
VÉGRE!
Válasz erre
2
0
Grogu
2025. november 03. 18:26
Iványi 2022 -es "ügyében" már a vádemelésnél tart az ügyészség. Dicséretes. Az MNB Alapítványok ügyében, ahol valószínűleg százmilliárdokat bukott Magyarország, és aminek ügyeiben már 2016-ban feljelentés született hol is tart az ügyészség? A rendőrség adatokat gyűjt. Kihallgatások tán nem is történtek még. hu.wikipedia.org/wiki/Pallas_Athéné_Domus_Meriti_Alapítvány És ezek után (2016) a kecskeméti Neumann János Egyetem alapítványa 2021-ben 127,5 milliárd forintot adott kölcsön az MNB-birodalomhoz tartozó Optima Zrt.-nek. A pénz döntő részét azóta sem kapták vissza, az Állami Számvevőszék gazdasági bűncselekmények miatt feljelentést tett. Közben schadl nyaral, volner pali bá meg autót vesz... Vicces ország
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!