A baloldal „sztárlelkésze” teljesen kikészült a Szabadság-szobor keresztjétől

Kitért arra is, hogy a MET intézményeinek bezárása értelmetlen és igazságtalan büntetés. „Sem politikai, sem szakmai, sem emberi érvek nem szóltak emellett. Ez számunkra olyan kereszt, amit nekünk kell cipelnünk – és ennek tragikus következményei is lettek: volt olyan gyermekünk, aki emiatt felakasztotta magát” – tette hozzá.

A beszélgetés másik résztvevője, Beer Miklós nyugalmazott váci püspök így reagált: „Megdöbbentem a hírre. Már egy éve hallottunk arról, hogy ilyen terv létezik, de meg voltam győződve róla, hogy azóta elvetették”.

Beer hozzátette: nem érti, mi szükség volt a keresztállításra például a Szent Gellért szobor mellett, amely már önmagában is erős jelkép.

„Én is csatlakozom Iványi Gábor testvérem gondolataihoz. Ha valóban jól értjük Isten üzenetét, amit Jézus Krisztuson keresztül kaptunk, akkor annak lényege nem a külsőségekben megélt vallásosság. Nem a hitünk látványos fitogtatása a fontos, hanem az, hogy az értékrendünk, a magatartásunk tükrözze a hitünket” – hangsúlyozta Beer. „Jézus is arra tanított, hogy ne az utcasarkon állva mutogassuk, mennyire vallásosak vagyunk, hanem menjünk be szobánk rejtekébe, és ott imádkozzunk. A jelképekkel óvatosan kell bánni – és ne felejtsük el, hogy a tolerancia azt is jelenti, hogy tekintettel vagyunk más gondolkodású embertársaink érzékenységére” – fűzte hozzá Beer Miklós

