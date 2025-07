Karácsony Gergelynek állítólag nem a kereszttel van baja – de ez csak üres duma

Azt csak most sikerült leírnia Karácsony Gergelynek, hogy „A közterületi alkotások vallási vagy civilizációs jelképeinek megcsonkítása nemcsak káros, de bűnös is”. Írt valami hasonlót, mikor tizenhatezer aláírás nyomására vállalta a keresztek helyreállítását, de abban az esetben még az önszorgalom is hiányzott ugyebár,

nemhogy ez a magas hőfokon égő szabadságharcos mentalitás, ami átégeti a képernyőt, ha a posztjához görgetünk.

Hát inkább akkor kellett volna ezt bepötyögni magától, amikor tényleg csonkítottak.

„Nem, nem a kereszt a baj, hanem a kereszttel való visszaélés” – bizonygatja Karácsony. Ha ez így lenne, akkor miért most megy a rikácsolás, vagy ha most megy, miért nem ment akkor is rögtön, amikor kereszteket rongáltak?

Nem látok bele a főpolgármester fejébe, de nekem sose tűnt olyan karakternek, aki alig bírja elfojtani egyházüldöző, vandál hajlamait.

És olyan embernek se látszik, aki undorodik a kereszttől, inkább csak olyannak, akit nem érdekel különösebben, hogy Magyarországot ezer éve nem lehet elválasztani a kereszténységtől.

Lehet, hogy neki ezzel személy szerint nincsen baja, de míg üres szavakat hány a Facebook-falára egy keresztállítás ürügyén, addig csendben marad és tétlenkedik, ha meg kell védeni a budapesti kereszteket a vandáloktól.

Mindeközben a pártja demagóg kampányt folytat az egyházak ellen. Akkor ki él vissza a kereszttel, ki használja politizálásra a vallást?

Karácsony Gergely nem vadember, csupán amellett, hogy jól láthatóan vannak fontosab szimbólumok és ügyek számára a keresztnél, valamiért azt is gondolja, hogy egy hangos kisebbség keresztényellenes indulatait nem szabad azzal korbácsolnia, hogy a tőle megszokott álfelháborodott hangvételben legalább egy posztot írjon.

Mondjuk valami ilyesmit: „Kedves keresztfóbiás gyerkőcök, ne vandálkodjatok a mi Budapest Köztársaságunkban!”.

De azért Barabás Richárd párttársának hagyja, hogy uszítson a keresztények ellen. Ez persze nem megosztó politizálás…

Szerintem Karácsony feleslegesen óvatoskodik emiatt a kisebbség miatt, és hibázik, amikor hagyja, hogy a pártja nekik játszva uszítson,

de lelke rajta, maradjon legközelebb is csendben, ne csináljon semmit, ha megint kereszteket rongálnak, keresztények ellen uszítanak. Csak akkor a Szabadság-szobor vitájában se jöjjön azzal, hogy neki mennyire fontos ez a szimbólum. Régóta nem várjuk ezt el baloldali politikusoktól. Majd megszokjuk tőle is. Már meg is szoktuk.

***