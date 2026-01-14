A „szakértő”, aki mindig téved: Rácz András és a vágyvezérelt elemzések krónikája

A „szakértő” ahelyett, hogy egyértelműen elítélte volna az ukrán toborzók által elkövetett visszaéléseket, hosszasan fejtegette, hogy szerinte nem is létezik olyan, hogy „kényszersorozás”. Sőt, megpróbálta nyelvészeti fejtegetésekbe fojtani a lényeget: a sorozás szerinte eleve kényszer, tehát tautológia erről így beszélni. Emellett többször is kétségbe vonta a magyar sajtó, különösen a Mandiner hitelességét, noha több videó és fotó is alátámasztja a bántalmazások és emberrablások tényét.

Annak ellenére, hogy az elemző is elismerte: Sebestyén a kiképzés alatt „nagyon rosszul volt”, és „nem kapott rendes orvosi ellátást”, mégis inkább a felelősség szétkenésére törekedett.

A poszt legnagyobb problémája, hogy miközben Rácz a „higgadt, szakmai hozzáállást” hirdeti, valójában következetesen mentegeti a felelősöket – legyen szó az ukrán hadsereg parancsnoki láncolatáról, az orvosi személyzetről, vagy azokról, akik elhurcolták és bántalmazták a magyar férfit.

Ukránokkal Magyarország ellen

A Facebookon világhírű „szakértő” 2025. augusztus 21-én kezdett újabb undorkeltő hazudozásba, amikor a Kárpátalja ellen (is) végrehajtott orosz rakéta és dróntámadás után közzétett bejegyzésében aljas sejtetések formájában próbálta aláásni Magyarország nemzeti érdekeit és jó hírnevét.

A posztja nem tartalmazott nyílt vádakat, Rácz módszere annál aljasabb. A Munkács közelében bekövetkezett tragikus események leírásával párhuzamosan finoman, de szándékosan belevitte a magyar-ukrán kapcsolatokat érintő összeesküvés-elméletének elemeit.

Azzal a burkolt utalással élt, hogy az „ukrán kémügy” keretében „magyar ügynökök” gyűjthettek információkat az orosz rakétatámadás végrehajtásához.

Alább változtatás nélkül olvashatják a vonatkozó bekezdést:

Nem mellesleg: ne feledjük, hogy az ukránok által kirobbantott kémbotrány Kijev szerint arról szólt, hogy állítólagos magyar ügynökök Kárpátalja légvédelméről is gyűjtöttek információkat. Anélkül, hogy ebben állást foglalnék, a mai támadás jól mutatja, hogy mi a tétje annak, hogy az oroszok mennyit tudnak Kárpátalja légvédelméről.”

Rácz gyanú- és ellenségkép keltésére törekedett. A szándékosan sejtető megfogalmazás arra utalt, mintha magyar részről valamilyen együttműködés állna fenn Oroszországgal, miközben ezt semmiféle bizonyítékkal nem támasztotta alá.

Ez a módszer azért kifejezetten aljas, mert a felelősséget az olvasóra hárítja, miközben elülteti a káros narratíva magját. Rácz nem mondta ki egyenesen, de mindent elkövetett annak érdekében, hogy a magyar szerveket gyanúba keverje egy orosz támadással kapcsolatban, amely magyarok lakta területen történt.

Az ukrán propaganda király, a magyar válaszlépés felháborító

Rácz egyértelmű oldalválasztásának következő bizonyságát 2025 szeptemberében tette, amikor Magyarország tizenkét ukrán weboldal elérését korlátozta, válaszul arra, hogy Ukrajna orosz propaganda terjesztésére hivatkozva letiltotta nyolc magyar weboldal ukrajnai elérhetőségét.

Zelenszkij kedvenc magyarországi „szakértője” ekkor rögtön klaviatúrát ragadott és fröcsögő posztban vádolta meg a magyar kormányt „eszkalációval”. Mert ha az ukránok betiltanak magyar híroldalakat (köztük az Origót és a Demokratát) akkor az rendben van, de ha válaszlépést eszközölünk azzal ártunk a kétoldalú kapcsolatoknak. Mint írta:

Az ukrán médiacsatornák magyar betiltása nem szimmetrikus válasz, hanem eszkaláció”

Mi a helyzet a fronton?

Rácz a korábbi években megbízhatóan tévedett elemzéseiben, így illik, hogy megvizsgáljuk, 2025-re sikerült-e fejlődnie valamit a valódi harctéri helyzet értékelésében, hiszen mint tudjuk, a videójátékok szakértése már korábban is jól ment neki.

Az év utolsó hónapjaiban a Pokrovszk környéki csaták vonták magukra a legtöbb nemzetközi figyelmet és természetesen Rácz is posztolt a témában. Mint írta:

Nagy és fontos ukrán győzelem, ami itt kibontakozik. Mindez azt is jelenti, hogy Pokrovszkot az oroszok biztosan nem fogják már idén bevenni (…)”

Ezzel szemben a valóság az, hogy Rácz bejegyzése után néhány héttel műveleti bekerítésbe került a város, vagyis a földön még nem ért össze az orosz harapófogó, de tüzérséggel és drónokkal már a városba vezető minden utat be tudta lőni az orosz hadsereg. Decemberre pedig már a nyugati sajtó is elismerte, hogy Pokrovszk elesett – ez megint nem jött be.

Korrupció? Nincs itt semmi látnivaló

Rácz természetesen az aranyvécével szimbolikussá vált ukrán korrupciós botrányról is elmondta véleményét. A 444-nek nyilatkozva szajkózta, hogy nem is jelentős ügy a jelenleg is zajló gigászi korrupciós botrány, amelynek során Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasai legalább 100 millió dollárt (33 milliárd forintot) loptak el az ukrán állami energetikai cégtől.

Rácz szerint ugyanis mivel összegszerűen nem ebben a korrupciós ügyben tűnt el a legtöbb pénz, ez az ügy, és az annak következtében induló lemondás-hullám tulajdonképpen előrelépés Ukrajnában.

Nem igaz az, hogy ez Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botránya. 10 milliárdos tételekben, dollárban voltak korrupciós botrányok a 90-es és 2000-es években. Ez a 100 millió, ez aprópénz ahhoz képest, ami a háború előtti Ukrajnában eltűnt.”

Az az apróság már kimaradt az elemzésből, hogy most háborúban áll Ukrajna, Zelenszkij napi szinten kuncsorog nyugati pénzekért – többek között az Európai Unió, vagyis a magyar adófizetők pénzéért is – és az ország csődben van. És most ebben a környezetben lopnak Zelenszkij legközelebbi emberei mintha nem lenne holnap.

Magyar Péter és ukrán kém barátja, Tseber Roland - Forrás: Tseber Roland Facebook oldala

Annak ismeretében azonban nem meglepő Rácz András megengedő hozzáállása az ukrán korrupcióhoz, hogy személyes kapcsolatot ápol azokkal a gyanús hátterű és ügynökként azonosított ukrán férfiakkal, akik a Tisza Párt környékén is felbukkantak. Rácz korábban találkozott Skirják Krisztiánnal, aki az általa alapított álmagyar Facebook-csoportban az ukrán kormányzat álláspontját visszhangozva relativizálta a kényszersorozás közben halálra vert Sebestyén József ügyét. És szintén találkozott Magyar Péter ukrán kém „testvérével”, Tseber Roland Ivanoviccsal is, kijevi látogatása során. Rácz állítása szerint „teljesen véletlenül”.