A magyar kormány 12 ukrán hírportál elérését tiltotta le válaszul arra, hogy Ukrajna korábban blokkolt több – köztük a magyar Origo és Demokrata – portált orosz propaganda terjesztése miatt – írta a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Az ukrán lapok és a tényalapú újságírás

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Magyarország ezzel a döntéssel megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól, míg Ukrajna kizárólag az orosz propagandát igyekszik visszaszorítani.

Ezen meredek kijelentés ismertetését követően Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel foglalkozott a cikk, aki szerint Magyarország részééről tükörintézkedés történt. A cikk kiemeli a két ország közötti feszültség eszkalációját médiablokádok formájában.