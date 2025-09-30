Átlépte a vörös vonalat Ukrajna: új módszerrel kezdték el támadni Magyarországot

Most érkezett: végleg kihúzta a gyufát Zelenszkij, nem kellett sokat várni Magyarország válaszlépésére
„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.
„Magyarország megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól” – mondta az ukrán külügyminisztérium szóvivője.
A magyar kormány 12 ukrán hírportál elérését tiltotta le válaszul arra, hogy Ukrajna korábban blokkolt több – köztük a magyar Origo és Demokrata – portált orosz propaganda terjesztése miatt – írta a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.
Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Magyarország ezzel a döntéssel megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól, míg Ukrajna kizárólag az orosz propagandát igyekszik visszaszorítani.
Ezen meredek kijelentés ismertetését követően Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel foglalkozott a cikk, aki szerint Magyarország részééről tükörintézkedés történt. A cikk kiemeli a két ország közötti feszültség eszkalációját médiablokádok formájában.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: JURIY DJACSYSHYN / AFP