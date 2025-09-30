Ft
háború Origo Háború Ukrajnában Ukrajna Magyarország Oroszország média Gulyás Gergely

Átlépte a vörös vonalat Ukrajna: új módszerrel kezdték el támadni Magyarországot

2025. szeptember 30. 14:58

„Magyarország megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól” – mondta az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

2025. szeptember 30. 14:58
null

A magyar kormány 12 ukrán hírportál elérését tiltotta le válaszul arra, hogy Ukrajna korábban blokkolt több – köztük a magyar Origo és Demokrata – portált orosz propaganda terjesztése miatt – írta a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Az ukrán lapok és a tényalapú újságírás

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Magyarország ezzel a döntéssel megfosztja polgárait a tényalapú újságírástól, míg Ukrajna kizárólag az orosz propagandát igyekszik visszaszorítani.

Ezen meredek kijelentés ismertetését követően Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel foglalkozott a cikk, aki szerint Magyarország részééről tükörintézkedés történt. A cikk kiemeli a két ország közötti feszültség eszkalációját médiablokádok formájában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JURIY DJACSYSHYN / AFP

Összesen 22 komment

google-2
2025. szeptember 30. 15:42
Ti védjétek csak Európát, arra béreltek fel titeket a háborús héják, annyi frontot ne nyissatok már, még nektek is sok lesz ez így.
Válasz erre
4
0
Hohokam
2025. szeptember 30. 15:38
Ezek azok az ukrán médiumok, amik a "Kígyó-szigeti ellenállók" meg a "Kijev szelleme" meg a hasonló tényeket nyomatták? Bár lehet, hogy megelőzték a korukat, amikor már a leendő tiszarista támogatókra gondoltak, aki simán bevenné ezeket a baromságokat ... :-DDD
Válasz erre
3
0
europész
2025. szeptember 30. 15:37
Ja ok csak az orosz propagandat probaljak visszaszoritani.Mi meg az ukran propagandara nem vagyunk kivancsiak.Orosz propagandat mar a fene tudja mikor hallottam.
Válasz erre
3
0
haxima
2025. szeptember 30. 15:36
Gondolom hatalmas nézettsége volt a hohol portáloknak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!