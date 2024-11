Nincs megállás: Rácz András nem bír leszállni Orbán Balázs doktorijáról

Továbbá:

Az egyetem minden doktori dolgozat eredetiségét plágiumkereső szoftverrel ellenőrzi; Orbán Balázs dolgozatában a szoftver nem talált gyanúra okot adó szövegrészt.

A doktori.hu-n a tézisek csak a disszertációval együtt válnak nyilvánossá, ezért Orbán Balázs doktori disszertációjának tézisei továbbra is elérhetők az ELTE ÁJK honlapján.”

Metaadatok és Facebook-poszt

Rácz András azonban a jelek szerint nem tud leállni, s bár minden korábbi próbálkozása visszapattant, ráadásul a Polyák-féle manőver is fordítva sült el. Most a tézisfüzet készítésének időpontját és azt a posztot vetette össze, amin Orbán Balázs arról számolt be, hogy június 5-én délután a hivatali autójában úton volt egy dunaszerdahelyi programra. Azt maga Rácz is elismeri, hogy ettől még a laptopján foglalkozhatott épp akkor is a tézisfüzettel.

A metaadatok kapcsán érdemes megjegyezni: a kétnyelvű, a forrásokra is hivatkozó, igen alapos tézisfüzet azok szerint alig több mint három órán át készült, ami elképesztő gépelési sebességet feltételez. Ráadásul a szerzőség tekintetében irreleváns, kinek a laptopján lett elmentve a dokumentum.

Orbán Balázs munkatársa egyébként a 444-nek a hétfői nap folyamán úgy nyilatkozott, alapvetően az ELTE kommunikál az ügyben, a politikai igazgató pedig

nem akarja befolyásolni az eljárást, de a védés után szívesen válaszol a kérdésekre.

Lapunk kérdésekkel fordult Rácz András munkahelyéhez, a Corvinus Egyetemhez, illetve a szakértőhöz, amint megkapjuk a válaszokat, beszámolunk róla.