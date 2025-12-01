Ft
Brüsszel Magyarország orosz-ukrán háború Orbán Viktor

Magyar sikerektől hangos a média – csak egy helyen nem látják szívesen Orbán Viktort az egész világon

2025. december 01. 05:33

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol; irigykedve nézik Magyarországot. Orbán Viktor szerint Budapesten ér majd véget a háború, és a siker kulcsát is elárulta. Ezek voltak a legolvasottabb hírek vasárnap a Mandineren.

2025. december 01. 05:33
null

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol, irigykedve nézik Magyarországot

Fotó: AFP / STEFAN SAUER

Déli szomszédaink megirigyelték az alacsony energiaárakat, miután Orbán Viktor novemberben először az Egyesült Államokban elintézte, hogy kapjunk kivételt az orosz gázra vonatkozó szankciók alól, majd nem sokkal később Moszkvában kijárta az orosz energia biztosítását Magyarország számára- Bulgáriában és Szerbiában is hatalmas belpolitikai vita alakult ki, amiért az ottani kormányok nem intéztek hasonlót, noha mindkét országnak szüksége lenne rá.

Szerbiában a fő energetikacég, a NIS többségében a Gazprom tulajdonában van. A cégre kivetett büntetés miatt a Gazpromnak ki kell vonulnia a NIS-ből, és még nem tisztázott, mi lesz a vállalat sorsa. Bulgária ugyan kapott felmentést a szankciók alól, de csak rövid időre. A bolgár kormánynak most sürgősen ki kell neveznie egy különmegbízottat, aki felügyeli majd a burgaszi Lukoil-finomító állami kontrollját. Ez a finomító biztosítja az ország üzemanyag-ellátásának kétharmadát.

Orbán Viktor megüzente: Budapesten lesz vége a háborúnak

ORBÁN Viktor; PUTYIN, Vlagyimir
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor vasárnap levelet írt a DPK-tagoknak a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után, amelyben figyelmeztetett a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagjára. A miniszterelnök szerint „a »programnak« nevezett népnyúzó tervben minden benne van, amit Brüsszel évek óta hiába próbált lenyomni a magyar kormány torkán”.

A kormányfő egyúttal a háború végéről is szót ejtett: „A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni” – írta.

A miniszterelnök elárulta a siker kulcsát

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Forrás: SAUL LOEB / AFP

Ugyanebben a levélben megírta azt is, hogy az ország energiaellátásának érdekében a siker kulcsa a nemzetközi tárgyalásokban rejlett. „Három hete Trump elnökkel a szankciómentességről, pénteken Putyin elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznünk. Rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük” – írta.

Hozzátette, a további biztonság érdekében elengedhetetlen a hazai politikai: „Most már csak arra kell ügyelni, hogy se a brüsszeli baloldal, se hazai bábjaik ne tudjanak keresztbe tenni. Erre pedig a legjobb garancia, ha nemzeti kormányunk van, és nem engedünk a kormányrúdhoz sem kóklereket, sem brüsszeli kitartottakat!”

Magyarország az uniós élmezőnyben gazdasági kérdésekben is

Gyenge negyedéves adatok mutatják, hogy az európai gazdaság nem talál erőre: a növekedés minimális, a munkanélküliség mozdulatlan, a csődök pedig gyorsulnak.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a 2010-2024. közötti időszakban Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta. Orbán Viktor szerint ez bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

2010 óta uniós élmezőnyben a hazai jövedelmek növekedési üteme. Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a háztartások egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelme.”

– írta a miniszterelnök, és arról is beszámolt, hogy hazánkat csak Málta és Románia előzte meg. Az Unió egészét tekintve az átlagos jövedelemnövekedés 15,7 százalék volt, Magyarország 65 százalékos eredménye ezt többszörösen meghaladta. 

Kiderült, melyik az az egyetlen város, ahol Orbán Viktor nem a legkedveltebb vendég

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Mesterterv legfrissebb adásában arról beszélt:

„Orbán Viktort mindenhol szívesen fogadják, és nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lennének tárgyalási lehetőségei.”
 

Az elemző ezután hozzátette, akad talán mégis egy kivétel, ami nem más, mint az Európai Unió fővárosa, Brüsszel. Hozzátette, a hűvös viszony ellenére itt is megvannak az érdekérvényesítő képességeink.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

