Magyar sikerektől hangos a média – csak egy helyen nem látják szívesen Orbán Viktort az egész világon

A kormányfő egyúttal a háború végéről is szót ejtett: „A washingtoni és a moszkvai tárgyalásaim alapján mondhatom, hogy minden nappal közelebb araszolunk a békéhez. Vége lesz ennek a háborúnak. Budapesten lesz vége. Itt fogják aláírni” – írta.

A miniszterelnök elárulta a siker kulcsát

Forrás: SAUL LOEB / AFP

Ugyanebben a levélben megírta azt is, hogy az ország energiaellátásának érdekében a siker kulcsa a nemzetközi tárgyalásokban rejlett. „Három hete Trump elnökkel a szankciómentességről, pénteken Putyin elnökkel magáról az olaj- és gázellátásról sikerült megegyeznünk. Rezgett a léc, sokat is kellett talpalni érte, világhatalmakkal kellett egyezkedni, de jelenthetem: a munkát elvégeztük” – írta.