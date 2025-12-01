Saját magunkkal kell foglalkozni! – Golovin Vlagyimir a Mandinernek

Képzeld el, hogy Magyar Péter tárgyal Putyinnal!
Csütörtökön már a holland–német közös rendezésű világbajnokságon szerepel a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerző női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal felkészülésről, játékosokról, formáról és persze a vébéről beszélgettünk.
Nem a legjobb előjel, hogy bő egy héttel a torna előtt azzal kezdődött a felkészülés, hogy a BL-győztes Fodor Csenge helyére új embert kellett behívni a keretbe.
Nagyon sajnáltuk, hogy így történt. Tudtuk, hogy sérült, a klubjában sem játszott. Győrben is próbáltak mindent megtenni a gyógyulásáért, de nem sikerült. Az izomszakadás sajnos ilyen. Sokat gondolkoztunk, de nem akartunk kockáztatni, ezt megbeszéltük Csengével, és megértette a helyzetet. Ő is érezte, hogy nem százszázalékos, és így biztosan nem lett volna az igazi.
A magyar női kézilabda erejét mutatja, hogy a kieső balszélsőt a szintén BL-résztvevő Ferencváros játékosával, Hársfalvi Júliával tudták pótolni.
Igen, legalábbis a bal szél ilyen szempontból rendben van, sokan játszanak a BL-ben, és jó formában vannak. Julcsi itt volt a korábbi összetartáson is, jól teljesített, úgyhogy nem ismeretlen közegbe érkezett.
A többiek milyen állapotban vannak?
Fáradtan kezdték meg a felkészülést a lányok, főleg mentális értelemben. Mindenki szerda–szombat ritmusban kézilabdázik, ami megterhelő a sok utazással. Fizikailag viszont jó állapotban voltak – a hangulatról nem is beszélve. Szeretik egymást a csajok, remélem, így marad végig, hiszen ha minden jól megy, összesen egy hónapot fogunk együtt eltölteni.
Sokat dobott a hangulaton, hogy a hat fradista a Brest Bretagne elleni, kilencgólos hátrányból aratott győzelem után érkezett meg az edzőtáborba?
Fantasztikus meccset játszottak, történelmet írtak, hiszen nem mindennapi, hogy mínusz kilencről megfordítsák az állást. A mutatott játéknak is örültem. Az utolsó húsz percben Simon Petra és Klujber Katrin is kiváló teljesítményt nyújtott. De nemcsak a fradisták, hanem a keret szinte egésze úgy kezdte meg a felkészülést, hogy elérte, amit akart. A Győr megállíthatatlan, a Debrecen a BL-ben szerepel, az Esztergom főtáblás lett az Európa-ligában, ahogy Papp Nikoletta együttese, a Nagybánya is. Tényleg pozitív élményekkel érkeztek a lányok.
A két magyart is foglalkoztató Metz őszi szezonjára sem lehet panasz. Vámos Petra már a második idényét játssza ott, és szemmel látható, hogy mennyit fejlődött ennyi idő alatt. A nyáron odaigazoló Albek Annán is látszik már az előrelépés?
Igen, a játékán és a fizikai méréseken is. Nyilván nehéz a dolga, hiszen egy másik ország klubjában más kézilabdastílusban kell megfelelnie, jóval magasabb szinten, mint korábban. Hiába szerepelt előtte is európai kupasorozatban, a BL más kávéház. Már ott is megmutatta, mire képes, és még bőven vannak tartalékai. Abban bízom, hogy az edzője, Emmanuel Mayonnade ki tudja hozni belőle, ugyanúgy, mint nemrég Tyra Axnér esetében is. Tavaly a svéd balátlövő felemásan kezdte metzi pályafutását, most azonban már sztenderd játékos.