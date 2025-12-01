Saját magunkkal kell foglalkozni! – Golovin Vlagyimir a Mandinernek

A többiek milyen állapotban vannak?

Fáradtan kezdték meg a felkészülést a lányok, főleg mentális értelemben. Mindenki szerda–szombat ritmusban kézilabdázik, ami megterhelő a sok utazással. Fizikailag viszont jó állapotban voltak – a hangulatról nem is beszélve. Szeretik egymást a csajok, remélem, így marad végig, hiszen ha minden jól megy, összesen egy hónapot fogunk együtt eltölteni.

Sokat dobott a hangulaton, hogy a hat fradista a Brest Bretagne elleni, kilencgólos hátrányból aratott győzelem után érkezett meg az edzőtáborba?

Fantasztikus meccset játszottak, történelmet írtak, hiszen nem mindennapi, hogy mínusz kilencről megfordítsák az állást. A mutatott játéknak is örültem. Az utolsó húsz percben Simon Petra és Klujber Katrin is kiváló teljesítményt nyújtott. De nemcsak a fradisták, hanem a keret szinte egésze úgy kezdte meg a felkészülést, hogy elérte, amit akart. A Győr megállíthatatlan, a Debrecen a BL-ben szerepel, az Esztergom főtáblás lett az Európa-ligában, ahogy Papp Nikoletta együttese, a Nagybánya is. Tényleg pozitív élményekkel érkeztek a lányok.

A két magyart is foglalkoztató Metz őszi szezonjára sem lehet panasz. Vámos Petra már a második idényét játssza ott, és szemmel látható, hogy mennyit fejlődött ennyi idő alatt. A nyáron odaigazoló Albek Annán is látszik már az előrelépés?