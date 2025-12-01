Ft
Európa Krizsán Csaba világbajnokság kézilabda Esztergom

Saját magunkkal kell foglalkozni! – Golovin Vlagyimir a Mandinernek

2025. december 01. 05:50

Csütörtökön már a holland–német közös rendezésű világbajnokságon szerepel a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerző női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal felkészülésről, játékosokról, formáról és persze a vébéről beszélgettünk.

Nagy-Pál Tamás

Nem a legjobb előjel, hogy bő egy héttel a torna előtt azzal kezdődött a felkészülés, hogy a BL-győztes Fodor Csenge helyére új embert kellett behívni a keretbe.

Nagyon sajnáltuk, hogy így történt. Tudtuk, hogy sérült, a klubjában sem játszott. Győrben is próbáltak mindent megtenni a gyógyulásáért, de nem sikerült. Az izomszakadás sajnos ilyen. Sokat gondolkoztunk, de nem akartunk kockáztatni, ezt megbeszéltük Csengével, és megértette a helyzetet. Ő is érezte, hogy nem százszázalékos, és így biztosan nem lett volna az igazi. 

A magyar női kézilabda erejét mutatja, hogy a kieső balszélsőt a szintén BL-résztvevő Ferenc­város játékosával, Hársfalvi Júliával tudták pótolni. 

Igen, legalábbis a bal szél ilyen szempontból rendben van, sokan játszanak a BL-ben, és jó formában vannak. Julcsi itt volt a korábbi összetartáson is, jól teljesített, úgyhogy nem ismeretlen közegbe érkezett. 

A többiek milyen állapotban vannak? 

Fáradtan kezdték meg a felkészülést a lányok, főleg mentális értelemben. Mindenki szerda–szombat ritmusban kézilabdázik, ami megterhelő a sok utazással. Fizikailag viszont jó állapotban voltak – a hangulatról nem is beszélve. Szeretik egymást a csajok, remélem, így marad végig, hiszen ha minden jól megy, összesen egy hónapot fogunk együtt eltölteni. 

Sokat dobott a hangulaton, hogy a hat fradista a Brest Bretagne elleni, kilencgólos hátrányból aratott győzelem után érkezett meg az edzőtáborba?

Fantasztikus meccset játszottak, történelmet írtak, hiszen nem mindennapi, hogy mínusz kilencről megfordítsák az állást. A mutatott játéknak is örültem. Az utolsó húsz percben Simon Petra és Klujber Katrin is kiváló teljesítményt nyújtott. De nemcsak a fradisták, hanem a keret szinte egésze úgy kezdte meg a felkészülést, hogy elérte, amit akart. A Győr megállíthatatlan, a Debrecen a BL-ben szerepel, az Esztergom főtáblás lett az Európa-ligában, ahogy Papp Nikoletta együttese, a Nagybánya is. Tényleg pozitív élményekkel érkeztek a lányok. 

A két magyart is foglalkoztató Metz őszi szezonjára sem lehet panasz. Vámos Petra már a második idényét játssza ott, és szemmel látható, hogy mennyit fejlődött ennyi idő alatt. A nyáron odaigazoló Albek Annán is látszik már az előrelépés? 

Igen, a játékán és a fizikai méréseken is. Nyilván nehéz a dolga, hiszen egy másik ország klubjában más kézilabdastílusban kell megfelelnie, jóval magasabb szinten, mint korábban. Hiába szerepelt előtte is európai kupasorozatban, a BL más kávéház. Már ott is megmutatta, mire képes, és még bőven vannak tartalékai. Abban bízom, hogy az edzője, Emmanuel Mayonnade ki tudja hozni belőle, ugyanúgy, mint nemrég Tyra Axnér esetében is. Tavaly a svéd balátlövő felemásan kezdte metzi pályafutását, most azonban már sztenderd játékos. 

balbako_
2025. december 01. 08:41
Ha ugyanaz az egység, ugyanaz az akarat, ugyanaz az elszántság lesz, mint az EB bronzérmes csapatban volt akkor még nagyon szép eredményt is elérhet ez a csapat! A szakvezetés remek, a felkészítés sikeres, a lányok egyenként szép pályát futottak itthon is külföldön is és már van közös sikerélményük is nemcsak ifjúsági szinten. Hajrá lányok, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
