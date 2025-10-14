Ft
mandiner mandiner gála teljesítmény

Még egy napig lehet jelölni a Mandiner-díjakra!

2025. október 14. 16:54

Már mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.

2025. október 14. 16:54
null

Mint megírtuk: a Mandiner történetének új fejezete nyílt meg azzal, hogy idén először díjátadó gálát szervez. Miután több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk, nem rég sajtótájékoztató keretében jelentettük be, hogy megszervezzük a Mandiner díjátadó gálát. 

Szalai Zoltán főszerkesztő korábban hangsúlyozta: 

A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek és vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat.”

A jelölés lehetősége hatalmas érdeklődést váltott ki: már mintegy ezer ajánlás érkezett a különböző kategóriákban. A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri választja ki a díjazottakat.

Fontos: 

már csak egy nap maradt a jelölések leadására! 

Aki szeretne részt venni ebben az értékalapú közösségi kezdeményezésben, az ne késlekedjen – jelölni még most lehet, egy kattintással.

A Mandiner díjátadó gála november 26-án, 19 órától lesz a Várkert Bazárban, ahol a konzervatív közösség legkiválóbbjai vehetik majd át az elismerést.

Tizenkét kategóriában lehet majd szavazni: október 15-ig tehetők javaslatok!
 

  • Év közéleti magyar személyisége;
  • Év közéleti külföldi személyisége;
  • Év magyar újságírója;
  • Év nemzetközi újságírója;
  • Év elemzője;
  • Év műsorvezetője;
  • Év influenszere;
  • Év férfi sportolója;
  • Év női sportolója;
  • Év kulturális személyisége;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – kis-közép kategóriában;
  • Év legdinamikusabban fejlődő vállalkozása – nagyvállalkozás kategóriában.

Adja le Ön is a jelöltjét október 15-ig!
 

Nyitókép: Mandiner

aacius
2025. október 14. 17:18
Már az eredeti kiíráshoz is írtam, hogy nem igazán lesz olyan díjazott aki átveszi, ha végig vesszük a kategóriákat. Kíváncsi vagyok mi lesz a dologból.
Sróf
2025. október 14. 17:12
Egyértelmű: egy kivételével az összes kategóriában The Mant ajánlom. Az év női sportolója kategóriában Perintfalvi Ritát. (Biztos vagyok benne, hogy öregecskedése ellenére ugyanúgy KENI-vágja, mint fiatalkorában.)
