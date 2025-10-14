Még egy napig lehet jelölni a Mandiner-díjakra!

Október 15-ig tizenkét kategóriában Ön is jelölhet a Mandiner-díjra!
A díjátadó gála november 26-án 19 órától lesz a Várkert Bazárban.
Már mintegy ezer jelölés érkezett a különböző kategóriákban.
Mint megírtuk: a Mandiner történetének új fejezete nyílt meg azzal, hogy idén először díjátadó gálát szervez. Miután több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy a magyar közéletben a konzervatív értékeknek erős, világos és hiteles hangot adjunk, nem rég sajtótájékoztató keretében jelentettük be, hogy megszervezzük a Mandiner díjátadó gálát.
Szalai Zoltán főszerkesztő korábban hangsúlyozta:
A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek és vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat.”
A jelölés lehetősége hatalmas érdeklődést váltott ki: már mintegy ezer ajánlás érkezett a különböző kategóriákban. A jelöléseket egy szakmai bizottság gyűjti össze és alakítja ki a kategóriánkénti tízes listát, amelyekből majd a közönség és a zsűri választja ki a díjazottakat.
Fontos:
már csak egy nap maradt a jelölések leadására!
Aki szeretne részt venni ebben az értékalapú közösségi kezdeményezésben, az ne késlekedjen – jelölni még most lehet, egy kattintással.
A Mandiner díjátadó gála november 26-án, 19 órától lesz a Várkert Bazárban, ahol a konzervatív közösség legkiválóbbjai vehetik majd át az elismerést.
Tizenkét kategóriában lehet majd szavazni: október 15-ig tehetők javaslatok!
