Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zoltán Erika Rákay Philip Eperjes Károly jobboldal Békemenet Orbán Viktor

Békemenet: sokan nem gondolták volna róluk, mégis felbukkantak Orbán Viktor mögött

2025. október 23. 14:24

Hírességek is helyet foglaltak a Kossuth téren felállított színpad mögött. A Békemenet és az ünnepi műsor után Orbán Viktor beszéde következett.

2025. október 23. 14:24
null

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepi rendezvény Rákay Philip műsorvezetésével vette kezdetét október 23-án kora délután, néhány perccel fél kettő után a Kossuth téren. A Békemenetet követően, az ünnepi műsor elején Rákay a térre érkezett tömeghez szólva körbenézett, és a zászlókon látható települések neveit sorolta, kiemelve, milyen sok helyről érkeztek megemlékezők a fővárosba.

Békemenet: itt vannak a hírességek, akik ott voltak a megemlékezésen
Békemenet: itt vannak a hírességek, akik ott voltak a megemlékezésen

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt követően egy kisfilmet vetítettek le az ’56-os forradalom résztvevőiről, majd a színpadra vonultak az esemény veteránjai, akiket Rákay Philip egyenként mutatott be a közönségnek.

A műsor következő részében Rákay ’56-os szabadságharcosokat hívott színpadra: Ámon Antalt, vitéz Bogyay Elemért, Lengyel Jánost, Égi Pált, Csigás Zoltánt és vitéz Szilágyi Árpádot.

A megemlékezés egyik látványos pillanataként a Magyar Honvédség díszelgő áthúzása következett: három Gripen vadászgép repült el a tér felett, nemzeti színű füstcsíkot húzva maga után.

Ezt is ajánljuk a témában

Békemenet: az ünnepi műsor és Orbán Viktor beszéde következett

A hivatalos ceremóniát zenés műsor követte, amelyben több ismert művész és előadó is részt vett. Az élő közvetítésben látható volt, hogy a meghívott vendégek soraiban mások mellett

  • Muri Enikő,
  • Szabó Zsófi,
  • Vasvári Vivien,
  • Zoltán Erika,
  • Eperjes Károly,
  • Varga Miklós,
  • Cooky,
  • Bán Mór,
  • és Patkó Béla (Kiki) is helyet foglaltak a dísztribünön.
  • Radics Gigi énekelt – Szabadság vándorai c. dalt –, Széki Attila Curtis reppelt.

Majd következett Orbán Viktor ünnepi beszéde.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Mandiner

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!