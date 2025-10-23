Békemenet: sokan nem gondolták volna róluk, mégis felbukkantak Orbán Viktor mögött

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
Hírességek is helyet foglaltak a Kossuth téren felállított színpad mögött. A Békemenet és az ünnepi műsor után Orbán Viktor beszéde következett.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepi rendezvény Rákay Philip műsorvezetésével vette kezdetét október 23-án kora délután, néhány perccel fél kettő után a Kossuth téren. A Békemenetet követően, az ünnepi műsor elején Rákay a térre érkezett tömeghez szólva körbenézett, és a zászlókon látható települések neveit sorolta, kiemelve, milyen sok helyről érkeztek megemlékezők a fővárosba.
Ezt követően egy kisfilmet vetítettek le az ’56-os forradalom résztvevőiről, majd a színpadra vonultak az esemény veteránjai, akiket Rákay Philip egyenként mutatott be a közönségnek.
A műsor következő részében Rákay ’56-os szabadságharcosokat hívott színpadra: Ámon Antalt, vitéz Bogyay Elemért, Lengyel Jánost, Égi Pált, Csigás Zoltánt és vitéz Szilágyi Árpádot.
A megemlékezés egyik látványos pillanataként a Magyar Honvédség díszelgő áthúzása következett: három Gripen vadászgép repült el a tér felett, nemzeti színű füstcsíkot húzva maga után.
Nem mindennapi eseménnyel kezdődött az ünnepség.
A hivatalos ceremóniát zenés műsor követte, amelyben több ismert művész és előadó is részt vett. Az élő közvetítésben látható volt, hogy a meghívott vendégek soraiban mások mellett
Majd következett Orbán Viktor ünnepi beszéde.
