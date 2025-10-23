Ft
politikai fogoly 1956 Orbán Viktor

'56-os hazafiak álltak ki a Kossuth téri színpadra Orbán Viktor beszéde előtt

2025. október 23. 14:22

Több olyan '56-os hazafi is a színpadról üdvözölte a megemlékezőket, aki aktív résztvevője volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek.

2025. október 23. 14:22
null

„A mellettem álló urak egyformán jelképezik az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanú áldozatait, túlélőit, a Magyarországról elüldözött százezreket és magyarok millióit is, akik – ahogy azt mondani szoktuk – kalandvágyból itthon maradtakés végigélték a megtorlás korszakát, majd  kádári szocializmus évtizedeit” – mondta a megemlékezés házigazdája, Rákay Philip azokról az '56-os hősökről és hazafiakról, akik személyesen is átélték a szabadságharc eseményeit és most a színpadról üdvözölték a megemlékezőket Orbán Viktor beszéde előtt.

A következő '56-osokról van szó:

Ámon Antal

1965-ben kirúgták a Debreceni Műszaki Főiskoláról, mert egy társával megemlékezett az 56-os forradalomról. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke.

Vitéz Bogyay Elemér

1956 december 17-én a forradalomban való részvétel miatt el kellett hagynia Magyarországot. A Torontói Magyar Ház korábbi elnöke.

Lengyel János

1956-os elítélt. Budapesti baráti társaságával kommunistaellenes szamizdat iratokat terjesztett, országos összeesküvésért, a debreceni csoport tagjaként öt év börtönre ítélték, több társát kivégezték. A Magyar Politikai Foglyok SZövetségének korábbi elnöke, a Szabadságharcosokért Közalapítvány alelnöke.

Égi Pál

Tizennyolc esztendős volt, amikor részt vett a forradalomban a Tompa utcai felkelőcsoport tagjaként. A szabadságharc leverése után 1956 novemberében Németországba disszidált. Az 56-os Szövetség elnöke.

Csigás Zoltán

1956-ban tizenhárom esztendősen élte át a forradalom eseményeit Budapesten, ahol a Corvin köz védőit segítette. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke.

Vitéz Szilágyi Árpád

Ő Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre. A magyar forradalom idején a Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként levelet írt az Irodalmi Újságnak, amelyben elkötelezte magát a forradalom mellett. November elsején pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom áldozatainak emlékére. 1957 május huszadikán letartóztatták és hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, majd 1961-ben büntetését huszonkét évre súlyosbították.

Orbán Viktor ünnepi beszédét ide kattintva nézheti meg.
 

Nyitókép: Képernyőfotó

