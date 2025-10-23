'56-os hazafiak álltak ki a Kossuth téri színpadra Orbán Viktor beszéde előtt

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
Több olyan '56-os hazafi is a színpadról üdvözölte a megemlékezőket, aki aktív résztvevője volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek.
„A mellettem álló urak egyformán jelképezik az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanú áldozatait, túlélőit, a Magyarországról elüldözött százezreket és magyarok millióit is, akik – ahogy azt mondani szoktuk – kalandvágyból itthon maradtakés végigélték a megtorlás korszakát, majd kádári szocializmus évtizedeit” – mondta a megemlékezés házigazdája, Rákay Philip azokról az '56-os hősökről és hazafiakról, akik személyesen is átélték a szabadságharc eseményeit és most a színpadról üdvözölték a megemlékezőket Orbán Viktor beszéde előtt.
A következő '56-osokról van szó:
Ámon Antal
1965-ben kirúgták a Debreceni Műszaki Főiskoláról, mert egy társával megemlékezett az 56-os forradalomról. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke.
Vitéz Bogyay Elemér
1956 december 17-én a forradalomban való részvétel miatt el kellett hagynia Magyarországot. A Torontói Magyar Ház korábbi elnöke.
Lengyel János
1956-os elítélt. Budapesti baráti társaságával kommunistaellenes szamizdat iratokat terjesztett, országos összeesküvésért, a debreceni csoport tagjaként öt év börtönre ítélték, több társát kivégezték. A Magyar Politikai Foglyok SZövetségének korábbi elnöke, a Szabadságharcosokért Közalapítvány alelnöke.
Égi Pál
Tizennyolc esztendős volt, amikor részt vett a forradalomban a Tompa utcai felkelőcsoport tagjaként. A szabadságharc leverése után 1956 novemberében Németországba disszidált. Az 56-os Szövetség elnöke.
Csigás Zoltán
1956-ban tizenhárom esztendősen élte át a forradalom eseményeit Budapesten, ahol a Corvin köz védőit segítette. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke.
Vitéz Szilágyi Árpád
Ő Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre. A magyar forradalom idején a Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként levelet írt az Irodalmi Újságnak, amelyben elkötelezte magát a forradalom mellett. November elsején pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom áldozatainak emlékére. 1957 május huszadikán letartóztatták és hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, majd 1961-ben büntetését huszonkét évre súlyosbították.
