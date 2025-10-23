'56-os hazafiak álltak ki a Kossuth téri színpadra Orbán Viktor beszéde előtt

„A mellettem álló urak egyformán jelképezik az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanú áldozatait, túlélőit, a Magyarországról elüldözött százezreket és magyarok millióit is, akik – ahogy azt mondani szoktuk – kalandvágyból itthon maradtakés végigélték a megtorlás korszakát, majd kádári szocializmus évtizedeit” – mondta a megemlékezés házigazdája, Rákay Philip azokról az '56-os hősökről és hazafiakról, akik személyesen is átélték a szabadságharc eseményeit és most a színpadról üdvözölték a megemlékezőket Orbán Viktor beszéde előtt.

A következő '56-osokról van szó:

Ámon Antal

1965-ben kirúgták a Debreceni Műszaki Főiskoláról, mert egy társával megemlékezett az 56-os forradalomról. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke.

Vitéz Bogyay Elemér