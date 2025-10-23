A Békemenet előtt tekert el, nem kímélték Karácsony Gergelyt

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
Kapott pár „froclizós” beszólást a főpolgármester.
Karácsony Gergely a Margit hídon biciklizett – ritka alkalmak egyike –, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester a Telexnek elmondta, hogy a rendőrök javaslatára bátran arra vette az irányt, és hozzátette:
a nemzet fővárosában bárki szabadon elmondhatja a véleményét.”
A helyszínen a hangulat alapvetően nyugodt volt vele szemben – bár akadtak, akik bekiabáltak neki, többen inkább fotózkodtak vele.
Karácsony a Partizánnak nyilatkozva elmondta: „Kaptam néhány kedves, bár kissé csipkelődő megjegyzést, de nem veszek részt a Békemeneten semmiképpen.” A háttérből néhányan más tónusú megjegyzéseket kiabáltak, például „hazaárulónak” nevezték, és azt is hallani lehetett, hogy „tönkretetted a fővárost, szégyelld magad”.
A főpolgármester jelezte, hogy Magyar Péterék rendezvényén sem vesz részt, mivel családi programja van.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
Nyitókép forrása: egy jóval régebbi Facebook-imázskép a főpolgármesterről