Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap főpolgármester Békemenet Karácsony Gergely

A Békemenet előtt tekert el, nem kímélték Karácsony Gergelyt

2025. október 23. 11:04

Kapott pár „froclizós” beszólást a főpolgármester.

2025. október 23. 11:04
null

Karácsony Gergely a Margit hídon biciklizett – ritka alkalmak egyike –, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester a Telexnek elmondta, hogy a rendőrök javaslatára bátran arra vette az irányt, és hozzátette:

a nemzet fővárosában bárki szabadon elmondhatja a véleményét.”

A helyszínen a hangulat alapvetően nyugodt volt vele szemben – bár akadtak, akik bekiabáltak neki, többen inkább fotózkodtak vele.

Ezt is ajánljuk a témában

Karácsony a Partizánnak nyilatkozva elmondta: „Kaptam néhány kedves, bár kissé csipkelődő megjegyzést, de nem veszek részt a Békemeneten semmiképpen.” A háttérből néhányan más tónusú megjegyzéseket kiabáltak, például „hazaárulónak” nevezték, és azt is hallani lehetett, hogy „tönkretetted a fővárost, szégyelld magad”.

A főpolgármester jelezte, hogy Magyar Péterék rendezvényén sem vesz részt, mivel családi programja van.

Békemenet 2025

Békemenet 2025

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

Nyitókép forrása: egy jóval régebbi Facebook-imázskép a főpolgármesterről

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2025. október 23. 11:51
Nyilván provokálta a tömeget, hiszen nagyon jól tudta, hogy mikor, merre lesznek az emberek. Ami viszont sokat mondó, hogy ennek a féregnek a pride sokkal fontosabb, mint a béke... Ezért egy liberális mentes országban minimum életfogytiglan jár... És igazuk van!
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. október 23. 11:43
A Főpolgármester meg akart győződni a békemenet sikeréről és a tömeg mennyiségéről. Kedves gesztus, bicilivel hajtott a tömeghez. SENKIT nem kell ezért floclizni, kigúnyolni. Joga van megnézni és végigkerekezni a hidon. Gyűlölködésre gyűlölködés a válasz.
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. október 23. 11:37
kimirszen 2025. október 23. 11:09 Ennyire tele van a Magit-híd? - Anyád van tele nigger migráns fasszal...te meg csak recskázol a szomszéd szobából...
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. október 23. 11:37
Kiment provokálni ez a tetű.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!