Mindig van lejjebb: így gyalázza Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz sorozatosan felháborító kijelentéseket tesz, amióta csatlakozott a Tisza Párthoz, nemrég számoltunk be arról, hogy egy másik tiszás rendezvényen arról beszélt a volt vezérkari főnök, hogy polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék”.

Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.

A volt vezérkari főnök – akinek botrányos kijelentéseiről mások mellett ITT is olvashat – ugyanezen a rendezvényen arról is beszélt, hogy tudja, rengeteg indulat, „gyűlölet van bennünk is”.

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI