Mindig van lejjebb: így gyalázza Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék” (VIDEÓ)
A volt vezérkari főnök sokatmondó kijelentéseket tett egy tiszás fórumon.
Ruszin-Szendi Romulusz minősíthetetlen kijelentéseket tett a forradalomról.
Felháborító kijelentéseket tett az 1956-os forradalommal kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök – osztotta meg a Tűzfalcsoport oknyomozó portál. Azt írták, hogy a Tisza Párt egyik lakossági fórumán Ruszin-Szendi Romulusz, miután lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait, akiken az oroszok – szerinte – „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.
Így gyalázta Magyar Péter embere az 1956-os forradalmárok emlékét, akik szembeszálltak a vörös hadsereggel: »mint majonézes tej a kutyán«” –
fogalmaztak.
Az oknyomozó portál emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz magyar katona, altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka volt 2021 és 2023 között. 2025. február 15-e óta folyamatosan Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként tevékenykedik, a Tisza Párt egyik arcaként rendszeresen járja az országot.
Ruszin-Szendi Romulusz sorozatosan felháborító kijelentéseket tesz, amióta csatlakozott a Tisza Párthoz, nemrég számoltunk be arról, hogy egy másik tiszás rendezvényen arról beszélt a volt vezérkari főnök, hogy polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék”.
Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.
A volt vezérkari főnök – akinek botrányos kijelentéseiről mások mellett ITT is olvashat – ugyanezen a rendezvényen arról is beszélt, hogy tudja, rengeteg indulat, „gyűlölet van bennünk is”.
Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI
Ezt is ajánljuk a témában
A volt vezérkari főnök sokatmondó kijelentéseket tett egy tiszás fórumon.
***