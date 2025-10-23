A nemzeti ünnepen is árad a gyűlölet a Tisza szeretetországából: ezúttal a külhoni magyarokat vették célba

A Tisza Párt egyik politikusa, Remete László, szintén beszállt a támadásokba. Saját oldalán gúnyosan így fogalmazott:

Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet rámutatott, hogy

Magyar Péter bejegyzése az ’56-os hősökre emlékező fiatalokat is megsértette.

A politikus azt állította, hogy „már most is több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülve a lebőgést”.