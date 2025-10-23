A nemzeti ünnepen is árad a gyűlölet a Tisza szeretetországából: ezúttal a külhoni magyarokat vették célba

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
Gyomorfogató: a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek a Tisza célkeresztjébe.
A Magyar Nemzet gyűjtése szerint ismét fellángolt a külhoni magyarok elleni gyűlölet, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a nemzeti ünnep közeledtével olyan kijelentéseket tett, amelyek célkeresztjébe a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek.
Ezt is ajánljuk a témában
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
A Magyar Péter által közzétett Facebook-bejegyzés után a közösségi médiát elárasztották a külhoni magyarokat sértegető, lealacsonyító és fenyegető hozzászólások.
A gyűlöletkeltés sajnos gyorsan termékeny talajra talált a baloldali szimpatizánsok körében.
Egy kommentelő például így fogalmazott:
Más hozzászólók célzottan a vidékieket és a határon túliakat gúnyolták, buszoztatással, a kormánytól kapott vásárlási utalványok használatával gúnyolva őket, illetve „importált külföldi” jelzővel becsmérelték a külhoni magyarokat.
Egy harmadik kommentben például ez állt:
A Tisza Párt egyik politikusa, Remete László, szintén beszállt a támadásokba. Saját oldalán gúnyosan így fogalmazott:
A Magyar Nemzet rámutatott, hogy
Magyar Péter bejegyzése az ’56-os hősökre emlékező fiatalokat is megsértette.
A politikus azt állította, hogy „már most is több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülve a lebőgést”.
A valóságban azonban az , hogy a buszokkal a Rákóczi Szövetség meghívására érkeztek külhoni magyar fiatalok az október 22-i, a Műegyetem rakparton tartott megemlékezésre.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***