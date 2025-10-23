Ft
Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Október 23 Tisza Párt Magyar Péter gyűlölet

A nemzeti ünnepen is árad a gyűlölet a Tisza szeretetországából: ezúttal a külhoni magyarokat vették célba

2025. október 23. 09:42

Gyomorfogató: a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek a Tisza célkeresztjébe.

2025. október 23. 09:42
null

A Magyar Nemzet gyűjtése szerint ismét fellángolt a külhoni magyarok elleni gyűlölet, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a nemzeti ünnep közeledtével olyan kijelentéseket tett, amelyek célkeresztjébe a Budapestre érkező határon túli fiatalok kerültek.

A Magyar Péter által közzétett Facebook-bejegyzés után a közösségi médiát elárasztották a külhoni magyarokat sértegető, lealacsonyító és fenyegető hozzászólások. 

A gyűlöletkeltés sajnos gyorsan termékeny talajra talált a baloldali szimpatizánsok körében.

Egy kommentelő például így fogalmazott:

Forrás: Facebook

Más hozzászólók célzottan a vidékieket és a határon túliakat gúnyolták, buszoztatással, a kormánytól kapott vásárlási utalványok használatával gúnyolva őket, illetve „importált külföldi” jelzővel becsmérelték a külhoni magyarokat.

Egy harmadik kommentben például ez állt:

Forrás: Facebook

 

A Tisza Párt egyik politikusa, Remete László, szintén beszállt a támadásokba. Saját oldalán gúnyosan így fogalmazott:

Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet rámutatott, hogy 

Magyar Péter bejegyzése az ’56-os hősökre emlékező fiatalokat is megsértette. 

A politikus azt állította, hogy „már most is több tucat külföldi rendszámú busz parkol Budapesten, amelyekkel a rettegő hatalom több ezer gyereket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, elkerülve a lebőgést”.

A valóságban azonban az , hogy a buszokkal a Rákóczi Szövetség meghívására érkeztek külhoni magyar fiatalok az október 22-i, a Műegyetem rakparton tartott megemlékezésre.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
troppauer-humer
2025. október 23. 11:54
Nem érdemes az aljanép cikkben bemutatott kommentjeivel foglalkozni. Ők ilyenek. A bizonyítványt saját maguk állítják ki magukról.
0
0
Vadperkelt
•••
2025. október 23. 11:27 Szerkesztve
Az vicces,hogy a kormánypártiak 15 éve gyűlölködnek és ők,mondják a Fostos Petire,hogy gyűlölködik. Teljesség igénye nélkül ezeket kellett gyűlölni: Gyurcsány,Soros,Makizaj,Vona,Migrácsok akik elveszik a munkát,bárki aki háborúba taszít ha nem a Fidesz-KDNP szekerét tolja, Brüsszel, Von der Leyen, Weber, Únió, Zeleszkíj, ukránok, ellenzéki poloskák, Biden, demokrták, Pressman, buzik, ellenzéki aktivisták, fiatalok akik drogoznak, öregek akik a szararcú DK-ra szavaznak, egy idő után Simicska, ellenzéki influenszerek, stb. És a Fostos Petya gyülölködik🤣🤣🤣🤣🤣 Csak tükröt tart!
0
5
antipoloska
2025. október 23. 11:13
Ezek egy igazi férgek.
2
0
balatontihany-25
2025. október 23. 10:54
A gyűlölködés és a notórius hazudozás pártja, pardon: tiszás hordája!
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!