Drónfotó: ez a felvétel mindent elárul a Békemenetről

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten több nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal például Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

Békemenet: ezek a fotók mindent eldönthetnek

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

– írta időközben közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel: