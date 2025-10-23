Drónfotó: ez a felvétel mindent elárul a Békemenetről

Orbán Viktor: A Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma – kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)
Fedezze fel a hírek mögötti igazságot! Kövesse a Mandineren az október 23-i eseményeket!
Orbán Viktor: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!” A Békemenetről érkező fotók is mutatják, rengetegen vesznek részt a békepárti demonstráción.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten több nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal például Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!
– írta időközben közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel:
Soha nem voltunk még ilyen sokan!”
Most pedig a Hír TV közölt egy beszédes drónfotót:
Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta:
soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása
– ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.
