10. 23.
csütörtök
Drónfotó: ez a felvétel mindent elárul a Békemenetről

2025. október 23. 12:36

Orbán Viktor: „Soha nem voltunk még ilyen sokan!” A Békemenetről érkező fotók is mutatják, rengetegen vesznek részt a békepárti demonstráción.

2025. október 23. 12:36
null

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten több nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal például Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

Békemenet: ezek a fotók mindent eldönthetnek
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

írta időközben közösségi oldalán a kormányfő. Posztjához egy képet is csatolt, amelyen a következő mondat szerepel:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!”

Most pedig a Hír TV közölt egy beszédes drónfotót:

Békemenet: beszédes képet közölt a Hír TV
Békemenet 2025

Békemenet 2025

Ezt is ajánljuk a témában

Békemenet: ezért vonulnak rengetegen Budapesten

A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta:

soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása

– ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

Nyitókép forrása: Hír TV

 

