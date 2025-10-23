Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kubatov Gábor Fradi Békemenet Fidesz

A Békemenet még az újpestieket és a fradistákat is összehozza (VIDEÓ)

2025. október 23. 10:50

Kubatov Gábor szerint van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!

2025. október 23. 10:50
null

Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.

Van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!”

– írta a Fradi elnöke.

A Békemenettel kapcsolatban Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is posztolt. „Veletek vagyok!” – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter – aki június óta először volt aktív a közösségi oldalán – egy, a Békemenetről készült képpel illusztrálta üzenetét

A Békemenetről a Mandiner is élőben tudósít, az élő közvetítést ITT követhetik.

Nyitókép forrása: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. október 23. 11:54
Há' ja. És akkor a zöld sasok meg a lila majmok puszi pajtások lettek. Mondjuk mind a kettő egy állat....
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 11:14
hernadvolgyi-2kimirszen 2025. október 23. 11:07 A novicsoki haveroddal versenyeztek a "legnagyibb tömeg" címért. Nyugi a családommal megyünk a Deák térre
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 10:56
Mekkora tömegjelenet. :)))))))))
Válasz erre
0
1
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 23. 10:54 Szerkesztve
states-2 2025. október 23. 08:58 Kommunisták gyásznapja, ahogy 59 éve, ma is agyon lesznek verve. Pszichopatástól. Még az időpontot sem tudod, te hatökör. "59 éve". Íme a nagymagyar jobboldali. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!