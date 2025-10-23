A Békemenet még az újpestieket és a fradistákat is összehozza (VIDEÓ)

Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.

Van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!”

– írta a Fradi elnöke.

A Békemenettel kapcsolatban Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is posztolt. „Veletek vagyok!” – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter – aki június óta először volt aktív a közösségi oldalán – egy, a Békemenetről készült képpel illusztrálta üzenetét