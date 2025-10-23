A Békemenet még az újpestieket és a fradistákat is összehozza (VIDEÓ)

Megtörte a csendet: két szóval üzent Varga Judit, az első reakciók önmagukért beszélnek
Június óta ez volt az első bejegyzése.
Kubatov Gábor szerint van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!
Ahogy beszámoltunk róla, lehetséges, hogy minden idők legnagyobb Békemenetét tartják meg idén október 23-án. A menetre reggel 9 óra óta gyűlnek a résztvevők a Margit-híd budai hídfőjének környékén. Közösségi oldalán Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és a Fradi elnöke is megosztott egy rövid videót, amelyen Zsigmond Barna Pál újpesti országgyűlési képviselővel üdvözlik egymást.
Van olyan ügy, ahol az újpestiekkel is jó együtt lenni!”
– írta a Fradi elnöke.
A Békemenettel kapcsolatban Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is posztolt. „Veletek vagyok!” – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter – aki június óta először volt aktív a közösségi oldalán – egy, a Békemenetről készült képpel illusztrálta üzenetét
