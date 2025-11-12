Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar vadászgép Magyarország landolás Kecskemét Ferihegy Budapest Gripen Magyar Légierő

Váratlan vendég érkezett Ferihegyre: akkora volt a baj, hogy egy magyar Gripen landolt a repülőtéren

2025. november 12. 18:57

Nem maradt más választás.

2025. november 12. 18:57
null

Felbolydultak a spotter-csoportok, ugyanis ritka vendég érkezett Ferihegyre szerdán kora délután: a Magyar Légierő Gripenje Svédországból hazafelé a kecskeméti rossz idő miatt végül Budapesten szállt le – hívta fel rá a figyelmet a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-csoport.

Az ok egyébként nagyon egyszerű, ugyanis Ferihegyen 3500 méter a látótávolság,

Kecskeméten pedig alig 400 volt a leszállás idején.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. november 12. 19:19
A szuper Gripen, a büszkeségünk, ami nem tud leszállni ködben??? Anyám, borogass... "A háború a rossz időre való tekintettel a mai napon szünetel!" (tudom, hogy a kecskeméti reptér nem a legmodernebb, na, de azé....)
Válasz erre
1
1
szilvarozsa
2025. november 12. 19:10
Ezt senki nem látta jönni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!