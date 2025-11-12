Váratlan vendég érkezett Ferihegyre: akkora volt a baj, hogy egy magyar Gripen landolt a repülőtéren

Felbolydultak a spotter-csoportok, ugyanis ritka vendég érkezett Ferihegyre szerdán kora délután: a Magyar Légierő Gripenje Svédországból hazafelé a kecskeméti rossz idő miatt végül Budapesten szállt le – hívta fel rá a figyelmet a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-csoport.

Az ok egyébként nagyon egyszerű, ugyanis Ferihegyen 3500 méter a látótávolság,

Kecskeméten pedig alig 400 volt a leszállás idején.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP