Elhunyt a KISS legendás gitárosa

2025. október 17. 07:28

Ace Frehley 74 éves korában halt meg.

2025. október 17. 07:28
Ace Frehley, vagyis Spaceman, a KISS egyik alapító tagja néhány héttel ezelőtt a stúdióban elesett, majd agyvérzés miatt kórházba került. Csütörtökön ott érte a halál, miután a család döntésének értelmében lekapcsolták a gépekről – írta a TMZ.

Ace Frehley a KISS alapító tagja volt Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss mellett, 1973 és 1982 között játszott a legendás zenekarban, majd távozott.

Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Detroit Rock City, az I Was Made for Lovin’ You vagy a Rock and Roll All Nite.

„Teljesen összetörtünk, és mérhetetlenül szomorúak vagyunk. Az utolsó pillanataiban szerencsénk volt, hogy szeretettel, gondoskodással, békés szavakkal, gondolatokkal és imákkal vehettük őt körbe, miközben eltávozott erről a világról. Megőrizzük a legszebb emlékeit, a nevetését, és hálával ünnepeljük azt az erőt és jóságot, amellyel másokat megajándékozott. Távozásának súlya felfoghatatlan, emberi ésszel szinte megérthetetlen.

Az élete rendkívüli eredményeire emlékezve, Ace emléke örökre tovább él a szívünkben”

– búcsúzott a család a gitáros hivatalos Instagram-oldalán.

Fotó: Jeff Haynes/AFP

 

Katcsi
2025. október 17. 08:14
Őszinte részvétem, a családnak vigasztalàst kívánok!
Kovács József
2025. október 17. 07:49
Az 1979-es Dynasty album a mai napig az egyik kedvecem a Kiss-től, azon 3 számban is énekelt.
Bitrex®
2025. október 17. 07:48
Tinédzser korom kedvenc zenekara volt a KISS. 1980-ig megvolt az összes addigi albumuk, a szobám tele poszterekkel. Aztán jött a punk korszakom.
Rodolfo
2025. október 17. 07:31
Isten nyugosztalja!
