Elhunyt a KISS legendás gitárosa

Ace Frehley, vagyis Spaceman, a KISS egyik alapító tagja néhány héttel ezelőtt a stúdióban elesett, majd agyvérzés miatt kórházba került. Csütörtökön ott érte a halál, miután a család döntésének értelmében lekapcsolták a gépekről – írta a TMZ.

Ace Frehley a KISS alapító tagja volt Gene Simmons, Paul Stanley és Peter Criss mellett, 1973 és 1982 között játszott a legendás zenekarban, majd távozott.

Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Detroit Rock City, az I Was Made for Lovin’ You vagy a Rock and Roll All Nite.

„Teljesen összetörtünk, és mérhetetlenül szomorúak vagyunk. Az utolsó pillanataiban szerencsénk volt, hogy szeretettel, gondoskodással, békés szavakkal, gondolatokkal és imákkal vehettük őt körbe, miközben eltávozott erről a világról. Megőrizzük a legszebb emlékeit, a nevetését, és hálával ünnepeljük azt az erőt és jóságot, amellyel másokat megajándékozott. Távozásának súlya felfoghatatlan, emberi ésszel szinte megérthetetlen.