„El vagyok ájulva”, „őstehetség” – Nagy Ervin perceken keresztül bizonygatta, hogy van egy rajongója Magyar Péternek (VIDEÓ)

A színész-aktivista kijelentése kapcsán, a teljesség igénye nélkül össze is szedtünk néhány dolgot, amit valóban Magyar Péter és/vagy közéleti szerepvállalása hozott be a hazai politikai palettára, noha Nagy Ervin ezekre sajnos nem tért ki.



Igyekeztük a színész kijelentése mentén valóban hónapokhoz is rendelni Magyar „újításait”:

2024. március – Magyar Péter előhúzott egy saját feleségéről készített hangfelvételt,

2024. április – rendőrségi jegyzőkönyv bizonyítja be, hogyan fenyegette Varga Juditot,

2024. május – erőszak követte Magyar Péter hergelését Tatabányán,

2024. június – videóra veszik, hogyan csúszik-mászik Magyar Péter egy nála jóval fiatalabb lány lábai között a bulin, ahonnan biztonsági őrök dobták ki,

2024. július – miután közölte, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, Magyar Péter beül az EP-be, és nem is ok nélkül,

2024. augusztus – Magyar Péter lebukik a Sziget VIP-részlegén,

2024. szeptember – Vogel Evelin, Magyar Péter exbarátnője váratlan interjút ad az Indexnek, amelyre a politikus is reagál,

2024. október – „Megdöbbentő módon viselkedik” az Európai Parlamentben Magyar Péter,

2024. november – Magyar Péter pártjának egyik, sokat emlegetett pénzügyi beszámolója késve, zavarosan és pontatlanul jelent meg.