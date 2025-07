Baloldali veteránok tűntek fel a Tisza Párt kongresszusán

A Tisza Párt kongresszusának szünetében két baloldali politikai személyiség osztotta az észt: Kéri László, Gyurcsány Ferenc volt személyes tanácsadója valamint Tóth Péter, a Tisza Párt új kampányfőnöke osztotta az észt.

Kéri László, aki több éven keresztül a baloldal meghatározó alakja volt, most Magyar Péter erőteljes támogatója lett.

Az ismert politológus számára nem számít, hogy kinek a neve áll az ellenzéki pártok élén, számára csak az a lényeg, hogy az Orbán-kormányt leváltsa valaki.

Így nem meglepő, hogy Magyar Pétert is támogatja, akit az egyetlen lehetséges alternatívának tart Orbán Viktor leváltására. Kéri pályafutása során több politikust is támogatott, de most a Fidesz legyőzésére összpontosít, függetlenül attól, hogy ki áll az ellenzéki oldal élén.