Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi BL Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros FTC

„Ilyet még nem láttam” – nagyon meglepték Robbie Keane-t, videón a Fradi-edző elképesztő reakciója

2025. augusztus 14. 09:28

A Ferencváros ír szakvezetője nem fogta vissza magát az öltözőben a bolgár Ludogorec elleni BL-sikert követően.

2025. augusztus 14. 09:28
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a Ferencvárosi Torna Club bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, miután Varga Barnabás vezérletével 3–0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján. A meccset követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a Groupama Arénában uralkodó hangulattal kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan volt, mint a drog, még többet szeretne belőle, akár már a szombati, Puskás Akadémia elleni NB I-es rangadón.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ír szakember az öltözőben sem fogta vissza magát, a legtöbb megszólalását ki is kellett sípolni.

Te jó ég, a második félidőben nyújtott teljesítményetek brilliáns volt! Nagy különbség volt a két játékrész között. Hihetetlen, mennyire irányítottátok a mérkőzést, ilyet még nem láttam, mint amit a második félidőben műveltetek. Elképesztően hajtottatok egymásért, bebizonyítottátok, hogy ez egy nagybetűs csapat. Nagyon megérdemeltétek ezt a győzelmet, jobbak voltatok, mint az ellenfél, jobban játszottatok.

Sikerével az FTC négy év után jutott el újra a BL rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele, jövő héten kedden (augusztus 19., 21 óra) a Groupama Arénában, egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától pedig Bakuban. Ha a Ferencváros nem jutna tovább a Bajnokok Ligájában, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 14. 09:55
azért én nem mennék el szó nélkül az első élidőben megengedett bolgár helyzetek és a véleményem szerint érvényes de elvett gól mellett mert a leányzó fekvése nagyon más is lehetne. No meg a Varga klasszisát se engedi mindig, minden ellenfél így kibontakozni ahogy ez itt megtörtént, más csatára pedig nincs a Fradinak. Tóth és Ötvös viszont ha így folytatja akkor aggódhatnak a portugálok.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 14. 09:34
Tényleg jobbak voltak. Maradjon így!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!