„Ilyet még nem láttam” – nagyon meglepték Robbie Keane-t, videón a Fradi-edző elképesztő reakciója

Az ír szakember az öltözőben sem fogta vissza magát, a legtöbb megszólalását ki is kellett sípolni.

Te jó ég, a második félidőben nyújtott teljesítményetek brilliáns volt! Nagy különbség volt a két játékrész között. Hihetetlen, mennyire irányítottátok a mérkőzést, ilyet még nem láttam, mint amit a második félidőben műveltetek. Elképesztően hajtottatok egymásért, bebizonyítottátok, hogy ez egy nagybetűs csapat. Nagyon megérdemeltétek ezt a győzelmet, jobbak voltatok, mint az ellenfél, jobban játszottatok.

Sikerével az FTC négy év után jutott el újra a BL rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott a magyar bajnok. A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele, jövő héten kedden (augusztus 19., 21 óra) a Groupama Arénában, egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától pedig Bakuban. Ha a Ferencváros nem jutna tovább a Bajnokok Ligájában, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.