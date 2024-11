Nem maradt több kérdés: Trump elsöprő győzelmet aratott

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Donald Trump fölényesen nyerte meg az amerikai elnökválasztást. Trump magyar idő szerint szerdán délelőtt szinte azonnal beszédet mondott, miután a Fox News szerint megszerezte a 270 elektort Wisconsin állam megnyerésével.

Vasárnap reggelig Arizona kivételével már minden államban hirdettek eredményt. Most azonban kiderült, hogy Arizonát is Trump húzta be, így összesen 312 elektort szerzett a republikánus elnökjelölt – írja a BBC.

A lap megjegyezte, hogy az állam szavazóinak többsége hagyományosan a republikánus elnökjelöltre szokott szavazni,

ám 2020-ban végül Joe Biden tudott győzelmet aratni Arizonában.

***