Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
NKFH kalória influenszer étrendkiegészítő

Lecsapott a fogyasztóvédelem a Kalóriakirályra: több mint 1500 doboz étrendkiegészítőt foglaltak le, közel 5,5 millió forint értékben

2025. augusztus 14. 09:56

Nagy bajban az influenszer.

2025. augusztus 14. 09:56
null

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében – derült ki az NKFH közleményéből

Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény. 

A két hatóság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a „Kalóriakirály” termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban. Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei 

több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le,

amelyek piaci értéke – a kaloria-kiraly.com oldalon feltüntetett akciós árak alapján – közel 5,5 millió forintra tehető. A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során. 

A zárolt három termék –

  • KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula Lkarnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),
  • KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),
  • KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ EXTRA 37,67%-KAL TÖBB HATÓANYAG étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db) 

– lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet. 

Az NKFH korábban elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, és kötelezte a domain-szolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer – aki a forgalmazásért is felelős – egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, tudatosan kijátszva a hatósági döntést. 

Ezt követően – a hazai lakcím ismeretében – megtörtént a termék forgalomból való kivonására kötelező végzés és az eljárás megindításáról szóló tájékoztató levél kiküldése az influenszer részére is. Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak.

A félrevezető állításokkal hirdetett termékek veszélyt jelenthetnek például a gyógyszert szedőkre. A hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel fellép annak érdekében, 

hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek forgalomba. 

Az NKFH és a NAV közös együttműködése jelentősen növeli az ellenőrzések hatékonyságát, és gyors, eredményes beavatkozást tesz lehetővé a fogyasztókat és a jogkövető vállalkozásokat egyaránt súlyosan sértő, tudatosan jogellenes gyakorlatot folytatókkal szemben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Várhegyi Richárd Facebook-oldala

***

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
viktor69szajer
2025. augusztus 14. 11:24
nakatifidelcastro 2025. augusztus 14. 10:53 Erre semmi szükség, a társadalom intelligensebb része látja hogy milyen káros magyar petike magától is" DDDD Milyen káros meséld el,neked milyen kárt okozott?DDDDDD
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. augusztus 14. 11:10
Ok, de mi a neve? Az aldis Kiss Jenő tök ugyanígy néz ki, csak 20 évvel idősebb. mandiner.hu/belfold/2025/05/ez-aztan-a-magas-minoseg-az-aldi-sztarja-kritikan-aluli-stilusban-gyalazta-orban-viktort
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 14. 11:05
"fidelcastro 2025. augusztus 14. 09:59 • Szerkesztve Most már csak azt kéne megálmodnia a mandinernek hogy miként lehet az embert hozzákötni Magyar Péterhez" A fickó maga nem zsír hanem agysejtpusztítót szed évek óta, minek után illik rá az agyhalott jelző, amivel a Tiszaros vezír a saját (szótagolva olvasd h értsd: sa-ját) követői-emberei egy részét kategórizálja. Nincs több kérdés.
Válasz erre
2
0
monuskaroly
2025. augusztus 14. 10:12
Fidel!!! Ugyanúgy hamis szart árul, mint Poloska Peti!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!