Orbán két éve a TikTokon: brutális számokat produkál a miniszterelnök, nem véletlenül (VIDEÓ)

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint elmúlt már az a „békés aranykor”, amikor ezt a munkát még meg lehetett spórolni. Szerinte a politikai influenszerek szerepe egyre fontosabb lesz, hiszen „a választópolgárok kíváncsiak arra, mi miért történik és hogyan”, ezt pedig szerencsés, ha közvetlenül a választott képviselőiktől tudhatják meg.

Orbán Balázs szerint a sikeres politikus-influenszerek azok, akik hitelesek a saját területükön, és képesek bemutatni a tevékenységüket a nyilvánosság előtt.

A számokat látva tehát egyértelmű: nem hiába fektet nagy erőket az összes politikai szereplő a közösségi médiában való megjelenésre. Ezért is hívta életre Orbán Viktor a Harcosok Klubját, mert mint a nyitóeseményen tartott beszédében elmondta, a világ megváltozott, a politika is. Elérte a politikát is a digitális világ. „Továbbra is mi vagyunk a legnagyobb, legszervezettebb politikai közösség Európában” – tette hozzá, ám megjegyezte, az kell, hogy a Fidesz legyen a legerősebb a digitális világban.

„Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját” – tette hozzá a Harcosok Klubja résztvevőire utalva. „Olyan ez, mint egy építkezés. Csak mi nem téglából, hanem emberekből építünk várat” – jegyezte meg.

A nyitókép képernyőmentés a miniszterelnök első TikTok-videójából