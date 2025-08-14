Ft
Tisza Pár Magyar Péternek SZBU titkosszolgálat ellenzék

Hölgyeim és uraim, ezek teljesen hülyék!

2025. augusztus 14. 10:44

A Tisza Párt Weberék és az SZBU közös akciója.

2025. augusztus 14. 10:44
Kertész Dávid
Kertész Dávid
Pesti Srácok

„A folyamatábra a következő: az egyik magyarországi párt lebukik azzal, hogy kapcsolatai vannak az ukrán titkosszolgálattal, letagadják, felháborodnak, hazudoznak, majd a párt SZBU-s összekötője létrehozza a párt kárpátaljai alapszervezetét. Ezek tényleg annyira hülyék, hogy azt hitték, ezt lenyeljük?

Eljutottunk arra a pontra, hogy a jelenleg a magyar ellenzék annyira átment valóságtagadásba, hogyha egyszer szemen köpnénk Magyar Pétert és erről több videófelvétel is készülne, ő kiírná Facebookra, hogy esett az eső és ezt egy a szekta gondolkodás nélkül benyelné. 

Ezek, kedves olvasóm, annyira hülyék, hogy nem veszik észre: a Tisza Párt Weberék és az SZBU közös akciója.

Pedig minden bizonyítékot kiteregetnek hozzá. Először is ott van Tseber Roland, aki az SZBU, vagyis az ukrán titkosszolgálat embereként leszervezi Magyar Péternek a kárpátaljai túráját, ahol furcsa módon a helyi magyarság prominensei közül senki nem jelent meg. Tseber viszont igen, ahogy egy pár megfélemlített/zsarolt/beszervezett helyi magyar is.”

Nyitókép: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala

