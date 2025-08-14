„Pedig itt lenne az ideje a sarkukra állni, mert több stratégiai hibát már nem bír el az Unió és a tagállamok gazdasága. Brüsszel belesodorta a tagállamokat egy értelmetlen háborúba és egy még értelmetlenebb szankciós politikába, amelynek köszönhetően többszörösére drágult az energia. És mintha ez nem lett volna elég, majdnem vámháborúba sodorta a kontinenst, amelyet végül csak egy, az eddigieknél jóval hátrányosabb alkuval sikerült elkerülni.

Brüsszel elaludt. Elaludt a kereskedelmi tárgyalásokon és elaludt a béketárgyalásokon is.

Ez két megbocsáthatatlan és jóvátehetetlen hiba. Két olyan fiaskó, amelynek a következményei hosszú távúak és nehezen visszafordíthatók. Nem véletlenül mondta a napokban Orbán Viktor azt, hogy ha nem ülsz az asztalnál, az étlapon vagy. Európa egy hónapon belül másodjára kerül az étlapra. Pedig nem kellett volna mást tenni, csak a magyar miniszterelnökre hallgatni. Aki már Trump megválasztásakor elmondta, hogy fel kell venni a kapcsolatot az akkor még leendő elnökkel és meg kell vele egyezni a kereskedelmi kérdésekben.

Szintén ő volt az, aki évek óta mondja, hogy le kell ülni tárgyalni az oroszokkal a háború végéről, mert ha nem az európaiak teszik ezt meg, előbb-utóbb az amerikaiak fogják. A magyar kormányfőnek mindkét esetben igaza lett. Ez persze fontos, de a tényeken sajnos nem változtat. Az európai vezetők két óriási stratégiai hibát követtek el, ezért – ha eddig nem lett volna világos – teljesen alkalmatlanok a feladatukra. Azt ugyanakkor ne várjuk tőlük, hogy ezt beismerik és távoznak.”