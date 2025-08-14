Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás fiatalszabály magyar játékos Ferencváros

Íme, a magyar fiatalok!

2025. augusztus 14. 10:13

Hatalmas átverés áldozatai voltunk mostanáig mindannyian.

2025. augusztus 14. 10:13
null
Szöllősi György
Szöllősi György
Nemzeti Sport

„Joggal mondhatják, hogy néhány hét után nincs még itt az ideje összegezni, tanulságokat levonni az úgynevezett »magyar-« (5/1), meg »fiatalszabály« (3+2) ügyében, de olyannyira látványos a fiatal és a magyar játékosok berobbanásának sikere az NB I-es csapatokba, hogy – némi kockázatot vállalva – már most kijelentem: hatalmas átverés áldozatai voltunk mostanáig mindannyian. 

Megpróbálták elhitetni velünk, hogy a saját, hazai nevelésű játékosok rosszabbak, képzetlenebbek, ügyetlenebbek, gyengébbek a sok száz nevesincs külföldinél, akik úgy jöttek és mentek tömegével, hogy nagy részüknek a nevét sem jegyeztük meg közben. És lehetetlen volt bizonyítani az ellenkezőjét, hiszen a magyar fiatalok egyszerűen nem kaptak játéklehetőséget az élvonalbeli csapatokban. 

Gyanús lehetett volna, hogy ahol igen (mint például Kecskeméten vagy Pakson), onnan sorra kerültek be a válogatottba vagy szerződtek magasabb fizetésért külföldre.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: fradi.hu

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
•••
2025. augusztus 14. 10:46 Szerkesztve
Ha jól tudom, márpedig jól tudom, a rengeteg külföldi játékos szerepeltetésének jócskán anyagi okai is vannak/voltak... Ugyanis a "tucatkülföldi" jóval kevesebb pénzbe került, mint a "tucatmagyar". A magyar játékosoknak, már nagyon fiatalon "elszálltak" a fizetési igényeik... Ez az új szabály meg még hatványozottan fokozta ezt.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. augusztus 14. 10:23
Igen, IGEN, Szöllősi!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!