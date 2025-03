A választási csalás miatt elítélt Varju László nyert Újpesten

Cikkünk frissül!

Mint arról többször is beszámoltunk, március 23-án időközi országgyűlési választást tartottak Újpest-Angyalföldön.

Mintegy egy órával az urnák zárását követően, 85 százalék körüli feldolgozottságnál

10 173 szavazattal (51,9 százalék) a DK jelöltje, Varju László nyert

derült ki a valasztas.hu oldalról.

Renge Zsolt, a Fidesz- KDNP jelöltje 6 640 voksot kapott, ezzel a szavazatok 33,88 százalékát szerezte meg. A harmadik helyen a Mi Hazánk jelöltje, Balog Csaba végzett 1221 vokssal.

Az időközi országgyűlési választáson Szabó Bálint is megmérettette magát, de csúfosan alulmaradt, mindössze 524-en szavaztak neki csak bizalmat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Újpesten és Angyalföld egyes részein azért kellett – egyébként tét nélküli – időközi parlamenti választást tartani, mert Varju László kénytelen volt lemondani a képviselőségről; ha ezt nem tette volna meg, a parlamentnek kellett volna megfosztania a mandátumától.

A DK-nál már ünnepelnek

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke élő videóval jelentkezett az eredményváró helyszínéről, melynek felütésében Varju látható, aki hangosan kijelenti, „megvertük a Fideszt!”.

Ezután a DK-vezér is szót kért. Gyurcsány kijelentette, hogy „szemét a kormány és gazember a bíróság”, és véleménye szerint a DK jelöltjét bántották.

Azt is hozzátette, alelnökének most még inkább megnőttek a jövő évi esélyei is a győzelemre, de azoknak is üzent, akik szerint el lehet Varjutól venni ezt esélyt 2026-ban azért, mert óellenzéki. „Óellenzéki az anyátok térde kalácsa” – fogalmazott a pártelnök.

