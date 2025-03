Gyurcsányék félrevezetik a közvéleményt Varju bűncselekményeiről

Dobrev Klára a március 15-i ünnepnap előestéjén pártja újpesti fáklyás felvonulásán – amelyen egyébként feltűnt a volt jobbikos, most „nép pártjános” Jakab Péter is – azt mondta, „ismét arra készülünk, hogy megküzdjünk, megküzdjünk hazánkért, megküzdjünk szabadságunkért, megküzdjünk európaiságunkért, és ezt a küzdelmet Varju László fogja vezetni”.

Az európai parlamenti képviselő szerint a politikustársa most is győzni fog, hiszen már két alkalommal is – 2018-ban és 2022-ben – megverte fideszes ellenfelét.

Ez az állítás önmagában még rendben is lenne, hiszen Dobrev kampányolt az egykori árnyékminiszterének; más kérdés, hogy

elég nagy bajban lehet az a párt, amelynek egy Varju kaliberű figurára kell bízni a csatáiban a hadvezéri posztot.

Ám Dobrev arról is beszélt, hogy a mandátumától lemondott párttársának az az egyetlen bűne, hogy élt a jogával, kiállt a magyar emberek érdekeiért, őket képviselte a hazugsággal szemben, amikor bement az MTVA székházába, és ezért ítélte őt el a bíróság. Emiatt pedig törvény előtti egyenlőséget követelt a beszédében.

Majd maga az érintett, Varju az ATV Egyenes beszéd című műsorában mondott döbbenetes dolgokat.

Többek között azt, hogy igazságtalan volt a bírósági eljárás, például cserélték azt a bírót, aki első fokon neki adott igazat és nem hallgatták meg egyetlen tanúját sem. Amikor a műsorvezető visszakérdezett, hogy akkor a DK-s politikus szerint az igazságszolgáltatás nem független-e, Varju már kihátrált a bíróság kritizálásából, és az ügyészséget kezdte el szapulni. Azt mondta, a vádhatóság nyolc év letöltendő börtönbüntetést kért rá, ehhez képest a bíróság „nyögve-nyelve” 900 ezres pénzbüntetést szabott ki, amelyet ő már megfizetett. S kijelentette, hogy így minden alól mentesítve van, jogosan vesz részt a választáson.

Valóban indulhat a DK-s politikus a vasárnapi megmérettetésen, mert nem tiltották el a közügyek gyakorlásától,

de Dobrevnek és Varjunak talán ez az egyetlen állítása, amely megfelel a valóságnak, minden másban félrevezetik a közvéleményt, amikor a büntetőeljárásról beszélnek; az EP-képviselő kirohanása az igazságszolgáltatás ellen pedig különösen súlyos, hiszen neki van jogi diplomája, neki tudnia kell, hogy nem mond igazat.

Nem felel meg ugyanis a valóságnak az, hogy Varjúnak adott igazat az első fok bírája, akit azután szerinte le is cseréltek.

Azt történt, hogy a Fővárosi Törvényszék az ügyészség három vádpontjából kettőben – a választás rendje elleni bűntettben és garázdaság vétségében – osztotta az ügyészség álláspontját. A súlyos testi sértés bűntettének vádja alól azonban felmentette – arra hivatkozott az indoklásban, hogy a vádlott ösztönös és nem szándékolt mozdulata következtében esett az egyik biztonsági őr a székház padlójára, a vádlotti cselekményt így a bíróság bűncselekményként értékelni nem tudta –, és 900 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.