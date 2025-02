Az elítélt Varju László komoly gondokat okozhat Magyar Péternek

Mint egy falat kenyér, úgy kellett a DK-nak, hogy Varju Lászlót elítéljék. A párt veterán harcosa, Gyurcsány Ferenc egyik leglelkesebb híve így lemondhatott a mandátumáról – ha ezt nem teszi meg, az országgyűlés kimondta volna az összeférhetetlenséget, hiszen bűntett elkövetése miatt marasztalta el jogerősen a bíróság –, s emiatt ki kellett írni az időközi parlamenti választást, amelyet március 23-án tartanak meg.

S hogy miért jó ez a Demokratikus Koalíciónak? A következő hetekben sokszor előkerül ez a téma, és az ellenzék kapcsán nemcsak a Tisza Párt kerül szóba, hanem Varju és a DK. Lehet mutogatni, hogy milyen lelkesen kampányol a csapat, fáradhatatlanul folyik a munka, kőkeményen dolgoznak, a hideg sem állítja meg őket, a helyi „népek" mennyire imádják a „Varjulacit”, be lehet jelenteni, hogy elsőként vette nyilvántartásba a választási bizottság stb. stb. Emellett újra el lehet mondani, ki lehet posztolni, hogy

a DK-s politikus ártatlan, koncepciós per áldozata lett, „a bírósági ítélet a putyinizálódó orbáni Magyarország legsúlyosabb kordokumentuma”.

Ráadásul esélyes is a győzelemre. 2022-ben összellenzéki színekben – a DK mellett a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP, valamint a Párbeszéd is támogatta – csaknem 12 százalékponttal (50,82:39,08 százalék) győzte le a fideszes ellenfelét, Wintermantel Zsolt egykori újpesti polgármestert, harmadik lett a Mi Hazánk (4,47 százalék), negyedik a Kutyapárt (3,51 százalék) jelöltje. Négy évvel korábban kisebb különbséggel, 5,5 százalékponttal utasította maga mögé a kormánypárti riválisát, de akkor volt momentumos és LMP-s ellenfele is. Ehhez a választókerülethez Újpest, illetve Angyalföld egy része tartozik, az itt lakók többsége hagyományosan baloldali érzelmű, itt a kormánypárti erők csak kivételesen rúghatnak labdába, így nem véletlen, hogy az országgyűlési választásokon ilyen eredmények születnek.

A márciusi megmérettettésen három komolyan vehető politikus indul. Varjun kívül a fideszes Renge Zsolt, valamint a mi hazánkos Balog Csaba, őket már nyilvántartásba is vette a választási bizottság. Próbálkozik még – felvették az ajánlóívet, de nem biztos, hogy sikerül összegyűjteni a kellő számú aláírást – egy munkáspárti, egy MSZDP-s (ez a hajdanvolt „valódi” szociáldemokrata párt, amely Magyarországon a rendszerváltás óta nem az eredményeiről, hanem a '90-es években a zűrös ügyeiről volt híres), továbbá két független politikus.