A Fidesz jelöltje mellett a jogerősen elítélt Varju László is leadta ajánlásait a márciusi, újpesti időközi választásra

Gyurcsány Ferenc pártjának állítása szerint Varju a szükséges ajánlások több mint háromszorosát gyűjtötte össze és adta le a választási irodán. A Demokratikus Koalíció szerint semmi kétség afelől, hogy Varju László újra meg fogja nyerni az időközi választást Újpesten és Angyalföldön.

Közben az Újpesti Hírek Facebook-oldala érdekes posztot tett közzé, hogy kik is segítik Varjut. Közöttük van Lengyel Dávid, aki patkányhoz hasonlította a Pesterzsébeti hivatal egyik női tisztségviselőjét, valamint Fekete Katalin, aki pedig éveken keresztül eltitkolta az egyik megbízatását a vagyonnyilatkozatából.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője saját közösségi oldalán jelentette be, hogy mindössze néhány óra alatt összegyűjtötték a szükséges számú aláírást, így

hivatalosan is Renge Zsolt a Fidesz-KDNP jelöltje az újpesti és angyalföldi körzet időközi országgyűlési képviselő választásán.

Ahogy Szentkirályi írta, Renge Zsolt újpesti önkormányzati képviselőként és a Fidelitas budapesti elnökeként is bizonyította már rátermettségét. Újpest és Angyalföld többet érdemel, mint az elítélt DK-s bűnöző Varju László – üzente a frakcióvezető. Közben a Mi Hazánk is jelezte, hogy jelöltjük Balog Csaba is leadta a szükséges aláírásokat. Rajtuk kívül még hárman vettek fel ajánlóíveket.

Nyitókép: Renge Zsolt Facebook-oldala