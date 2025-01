Eldőlt, ki lesz a Fidesz újpesti jelöltje az időközi parlamenti választáson

Wintermantel Zsolt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Fidesz kit indít március 23-án, az Újpesten és Angyalföldön megtartandó időközi parlamenti választáson, miután Varju Lászlót a bíróság elítélte, ezért a DK-s képviselő lemondott parlamenti mandátumáról.

A kormánypárt jelöltje Renge Zsolt „ambiciózus fiatalember, aki önkormányzati képviselőként is szolgálta az újpestieket. Házas, diplomás és makulátlan előéletű, szemben a bűnöző Varju Lászlóval, akit háromszorosan is jogerősen elítélt a bíróság, többek között választási csalásért! – fogalmazott a Fidesz egykori újpesti polgármestere. és jó szívvel ajánlja Renge Zsoltot. Wintermantel azt is közölte, hogy most szombaton kezdődik az aláírásgyűjtés a jelöltté váláshoz.