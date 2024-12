Tényleg indulhat-e Varju az időközi választáson és hogyan taktikázhatnak a pártok? – megkérdeztük az elemzőket

Előválasztási nyomásgyakorlás

Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint is abból kell kiindulni, hogy ez egy baloldali adottságú körzet, a baloldal hazai pályán játszik.

Ha Varjut visszaszavazzák a parlamentbe, az nyilván nagy siker lenne a DK-nak, amit aztán 2026-ig lehetne lobogtatni, a kirakatba tenni, akármit mutassanak is a közvélemény-kutatások – mondta az elemző.

Gyurcsányék érdeke ugyanakkor az is, hogy amennyiben a többi kisebb baloldali párt is bejelentené indulását, jelöltjeiket előválasztásba kényszerítsék. Ezt szinte borítékolhatóan megnyerné Varju, ami erősítené pozícióját. Ezzel ugyanakkor a többiek is nyernének, hiszen elmondhatnák magukról hogy volt önálló jelöltünk, de az előválasztáson nem ő nyert.

Kiszelly hangsúlyozta: a Tisza Párt éppen azért nem indul az időköziken, mert akkor a DK rögtön bedobná az előválasztás ötletét.

Magyar Péter azonban el akarja kerülni Márki-Zay Péter hibáját, hogy beleálljon egy előválasztásba.

Az elemző szerint lehetnek olyan pártok, amelyek nem vennének részt egy előválasztáson, de indulásukkal megmutathatják magukat, elmondva ráadásul, hogy ők nem részei a dollárbaloldalnak. A Fidesz tudja, hogy nehéz lenne nyerni ebben a körzetben, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy amennyiben elindulnak, beállnak egy független jelölt mögé – vélekedett Kiszelly.