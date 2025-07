Ki rántja majd félre a kormányt: a Tisza, az óellenzék vagy egyik sem?

A helyzetet Budapesten még az is bonyolítja, hogy a lakosság csökkenése miatt kettővel kevesebb – 18 helyett csak 16 – választókerületben szavazhatnak a fővárosiak, ezért át kellett rajzolni a körzethatárokat is. Így sok helyen a 2022-ben megválasztott képviselők a 2022-es állapothoz képest más városrészekben élők voksaira is kénytelenek hajtani, akik számára az adott politikus újnak számít, nekik még nem bizonyított.

A két vidéki egyéni képviselő közül a szegedi Szabó Sándor szocialista, így az, hogy vele mi lesz, a pártjától függ elsősorban. A Pécsett győztes Mellár Tamás – annak ellenére, hogy a Párbeszéd padsoraiba ült be –, független. Tőle – csakúgy, mint áprilisban – újra megkérdeztük, mik a tervei. Akkor és most is azt válaszolta,

még semmilyen döntést nem hozott, sem arra vonatkozóan, hogy indul-e a jövő évi választáson, sem arról, milyen színekben.

De egy felmérésből az derül ki, a korábban gondoltnál is nagyobb bajban van az ellenzék, hiszen nemcsak az inkumbens óellenzéki jelöltek jelenthetnek veszélyt a tiszásokra, hanem mások is. A Publicus a szentesi központú Csongrád-Csanád vármegye 3. számú választókerületét vette górcső alá. Itt az az eredmény született, hogy a választók a DK-s és a fideszes jelöltet alkalmasabbnak tartják, mint a tiszást (hivatalosan még nem lehet tudni, hogy Bocskay István lesz itt Magyarék embere, de a körzetben mindenki kész tényként kezeli).

Annak ellenére így van, hogy mind a kormánypárt, mind a Dobrev-párt új politikussal próbálkozik.

Az, hogy a fideszes Szabó István jól szerepel, várható volt, hiszen a jelenlegi honatya, Farkas Sándor jól előmelegített székébe ülne be, ő pedig 2022-ben több mint 23 százalékponttal győzte le a közös ellenzéki jelöltet. Az már azonban hatalmas meglepetés, hogy a DK-s Varga Ferenc ilyen meggyőző számokat mutatott. Ez pedig újabb nyomós érvként szolgál Dobrevéknak ahhoz, hogy érdemes önállóan elindulniuk.

A Publicus azt is megmérte, milyen kormányt szeretnének azok az itt élők, akik nem a Fidesz győzelmét remélik 2026-ban. Az összes ellenzéki szavazó 20 százaléka egy kizárólag Tisza-politikusokból álló kabinetnek örülne, míg 66 százalék inkább egy Tisza és a többi ellenzéki párt politikusaiból álló koalíciós kormánynak.

Ugyanakkor a Medián júniusban azt mutatta ki, a kisebb pártok elutasítottsága 60 százalék fölötti, így gyengítené a Tiszát, ha bárkivel is összefogna.

Magyar Péter szemei előtt valószínűleg ez utóbbi számok táncolnak állandóan, és ezért jelenti ki minden alkalommal ellentmondást nem tűrően, hogy egyedül vágnak neki a jövő évi választásnak.

S ha nem volna elég az ellenzéki vesszőfutásból, figyelembe kell venni azt is, hogy az MKKP szintén részt vesz a választáson, hiszen a felmérések alapján lehet esélyük a parlamenti küszöb elérésére. Ők ugyan korábban kötöttek olyan kompromisszumot, hogy nem indultak minden helyen – a fővárosban tavaly például nem állítottak főpolgármester-jelöltet –, s most is hajlandóak lennének erre. De természetesen nekik is listát kell állítaniuk, tehát legalább 71 (de a biztonság kedvéért inkább néhánnyal több) jelöltet kell csatasorba állítaniuk, ami számos evk-ban tovább fragmentálja az ellenzéki voksokat. S végére egy kis színes:

Jakab Péter is bejelentette, megpróbálja a miskolciakat rávenni arra, hogy a 2026-tól adjanak még neki négy évre szóló országgyűlési munkát, mert tetszik neki, amit most csinál.

Az ellenzéki pártoknak és képviselőknek tehát a következő hónapokban rendkívül fájdalmas, lemondással, visszavonulással járó döntéseket kell meghozniuk, ha valóban kormányváltást akarnak, de még ez sem jelent semmiféle garanciát a győzelemre. Ha képtelenek lesznek rá, és mindenki ragaszkodik a mostani álláspontjához, egyikőjük sem rántja félre a kormányt az utolsó pillanatban, a Fidesznek nyert ügye lesz.

Nyitóképünk archív: Magyar Péter Facebook-oldala