A Tisza Párt chicken game játékot játszik az ellenzékkel

A következő hónapokban tehát chicken game játékot fogunk látni a Tisza és a többi ellenzéki párt, elsősorban a DK között, ebbe pedig be fog szállni még néhány inkumbens képviselő – többek között Hadházy Ákos, Tordai Bence, Csárdi Antal, Jámbor András – is, nekik ugyanis eszük ágában sincs visszavonulót fújni, ők jövőre is ott akarnak állni a rajtvonalnál. Ha viszont egy választókerületben több ellenzéki jelölt lesz, a Fidesz könnyen nyerhet olyan helyeken is – elsősorban a fővárosban –, ahol egyébként jóval kisebb lenne az esélye a kormánypártnak.

Nagy kérdés, hogy pár hónap múlva kik rántják félre a kormányt.

Nyitóképünk: Mandiner-grafika