A Momentum hívei elmondták véleményüket arról, hogy a párt elindul a következő parlamenti választáson

„Minek? Akkor ti most tulajdonképpen kormányváltást akartok? Vagy csak a havi több milliós fix parlamenti fizetés lebeg a szemeitek előtt? Az emberek elmondták júniusban, hogy kormányváltást akarnak. Ezt ti most konkrétan csak szabotáljátok.”

„Kár, hogy hiányzik, hozzá az erő! Olyan alacsony a támogatottságotok, hogy így fentiek csak üres szavak.”

„Szavaztam is rátok eddig, de be kéne látni, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Én beláttam.”

„Rossz döntés. Lelketek rajta.”

„Szomorú vagyok, hogy ezt a következtetést vontátok le. Volt esélyetek. Szavaztam rátok. Nem sikerült! Talán most egy időre háttérbe kellene vonulni és hagyni, hogy valaki egy az egyben megpróbálja leváltani ezt a rendszert. Ha, nektek tényleg fontos a jövőnk, ezt kellene tennetek és ha sikerült, utána építhetünk egy plurális demokráciát amiben nektek is van helyetek. u.i. kérlek, ne gyertek azzal, hogy akkor össze kell fogni, mert bárkivel is fogunk össze a régi pártok közül, az miatt több szavazatot bukunk mint amennyit nyerünk.”

