Az óbudaiaknak elegük van ebből a Mad Max-ből – az időközi választás fideszes győztese a Mandinernek

Cél, hogy Óbuda és a 6-os körzet ismét fejlődő pályára álljon

Malinás azt is elmondta, a körzetet járva többen jelezték neki, hogy bár eddig nem a Fideszre szavaztak, de most oda fogják húzniaz X-et . Ez a szavazatszámokban meg is mutatkozott. „Hét szavazókörből hatban fölényesen megvertem a Kutyapárt jelöltjét, és csak egyben sikerült legyőzniük egy pár szavazattal. Ezt meg is fogom hálálni a választóknak:

110 százalékot rakok bele a munkába.

Szeretném, hogyha Óbuda és a 6-os körzet ismét olyan fejlődő pályára állna, mint ahogy a gyermekkori emlékeimben él!” – tekintett előre.

A választás után négy főre nő a fideszes képviselők száma a testületben: Puskás Péter frakcióvezető, Gyepes Ádám és Kozma János még júniusban listáról kerültek be a képviselő-testületbe, őket erősíti majd rövidesen esküje után Malinás Sándor. A megválasztott képviselő megjegyezte, az ellenzéki összefogás pártjai közül egyedül a Jobbik indított jelöltet. Az egyik független aspiránst pedig az MSZP támogatta, de ezt sehol nem tüntették fel.