Vasárnap szavaznak a rács mögött ülő DK-s polgármester kerületében

Az, hogy ez az egész ügy mennyire kínos a balliberális oldalnak, jól jelzi, hogy hivatalosan egyik párt sem indít politikust a választáson. Elvileg a szocialisták nevezhettek volna meg valakit, hiszen Czeglédy MSZP-s (arról nincsenek hírek, hogy kilépett-e a pártból), és meg is állapodtak Sinkovics Milánnal, de a jelölés idején – hasonlóan a dombóvári időközi parlamenti választáshoz – a párt tisztújítása miatt nem volt aláírásra jogosult személy a vezetésben. Ezért felvetődött, hogy induljon a DK és az LMP színeiben, ebbe viszont a zöldek nem mentek bele, Gyurcsányék egyedül pedig nem vállalták be. Így Sinkovics maradt független.

Szintén függetlenként kerül fel a szavazólapokra Pink Marianna – a Facebook-oldala szerint vállalati ügyvéd –, akiről nem sokat tudni, eddig nem vett részt a közéletben. A közösségi oldalán kampányol és azt írja, „függetlenként, törvényesen, hitelesen, nőként, Önökért” dolgozik, ezért érdemes rá szavazni. Ugyancsak független Bencsik Béla, aki azt állítja magáról, hogy az egyetlen civil;

egyébként meg a politikai botrányhős, Szabó Bálint támogatja, és Dombóvárról érkezett, hiszen azon a megmérettetésen a független Vilcsek Ernőt segítette,

az eredmény (2,03 százalék) láttán nem túl nagy sikerrel.

A Mi Hazánk váltott tavaly júniushoz képest, most Ormándi-Edőcs Beátával próbálkoznak, úgy látszik, nem voltak megelégedve Papp Attila Jánossal, aki hét hónapja 7,60 százalékot szerzett. A Kutyapárt is új arcot vet be, Sill Gábor (17,03 százalék) helyett Fülöp Gergelyben bíznak.

A Fidesz azonban ismét Malinás Sándorral (33,32 százalék) száll ringbe. A Jobbik kiszállt az összefogósdiból, Egyedi István önállóan indul csatába, s lesznek echte baloldali jelöltek is, az egyikük Fodor Róbert, aki mögött a Szikra Mozgalom áll, a másikuk, aki máshogy echte baloldali, a munkáspárti Preyer Márk.

S a rossz idő ellenére meglehetősen intenzív kampány folyik a kerületben, a pártok, szervezetek, de még a függetlenek is kivonulták agitálni az utcára,

emellett természetesen a Facebookon is nyomulnak. Plakátletépkedéseken, egy-egy beszóláson kívül nem volt balhé, így meglehetősen békés mederben folyik az emberek győzködése.