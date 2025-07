Cseh Katalin is megjelent Erdélyben: szivárványos zászlóval a vállán, románul köszönt el a követőitől (VIDEÓ)

Szombaton nem pusztán Orbán Viktor beszédét követhették Erdélyben az emberek. Cseh Katalin a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy részt vett a Nagyváradon megszervezett Pride Fesztiválon.

A liberális politikus szerint a Nagyvárad Pride „óriási sikerrel zárult”.

Cseh Katalin szerint az jelentette a siker kulcsát, hogy sikerült a belvárosba is bevinni a Pride-ot, ezzel kiállni az emberi jogokért. A bejelentkezése végén románul is elköszönt a politikus, valószínűleg a magyarul is elhangzott „a szerelem az szerelem. A család az család” szlogennel.

Az is beszédes, hogy a liberális politikus Facebook-oldalán a leírásban Nagyvárad nem szerepel, csak „Oradea”

neve van feltüntetve, amikor utalás történik a partiumi városra.