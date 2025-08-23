Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell
Az Orbán Viktor miniszerelnök által életre hívott kezdeményezés népszerűsége töretlen, szeptember végén nagyszabású, országos rendezvényre készülnek.
„Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő.
Mi, nők, a családjainkban, a hivatásunkban, a közösségeinkben nap mint nap alakítjuk Magyarországot. Erőnkkel, tudásunkkal és kitartásunkkal építjük azt a hazát, amelyre büszkék lehetünk.
A Női Digitális Polgári Körben összetartunk, támogatjuk egymást, és kiállunk értékeink mellett – mert hiszünk abban, hogy a nőiség értékei nélkül nincs erős közösség és nincs jövő.
Legyen szó édesanyákról, pedagógusokról, vállalkozókról, orvosokról vagy művészekről – mindannyian ugyanazért dolgozunk: családunkért, közösségeinkért és Magyarországért.”
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala
