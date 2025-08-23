Ft
Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő

2025. augusztus 23. 18:02

Mi, nők, a családjainkban, a hivatásunkban, a közösségeinkben nap mint nap alakítjuk Magyarországot.

2025. augusztus 23. 18:02
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
„Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő.

Mi, nők, a családjainkban, a hivatásunkban, a közösségeinkben nap mint nap alakítjuk Magyarországot. Erőnkkel, tudásunkkal és kitartásunkkal építjük azt a hazát, amelyre büszkék lehetünk.

A Női Digitális Polgári Körben összetartunk, támogatjuk egymást, és kiállunk értékeink mellett – mert hiszünk abban, hogy a nőiség értékei nélkül nincs erős közösség és nincs jövő.

Legyen szó édesanyákról, pedagógusokról, vállalkozókról, orvosokról vagy művészekről – mindannyian ugyanazért dolgozunk: családunkért, közösségeinkért és Magyarországért.”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

k
•••
2025. augusztus 23. 19:01 Szerkesztve
Ténylegesen a nő szül, nem a férfi, tehát a gyerekszülés csak a nőkön múlik, jelenlegi társadalmunkban a férfinek ilyen dolgokba nincs beleszólása, feltételezhetően ezért is lett bánatában alkoholista sok férfi. Ma egy férfi-nő kapcsolatban a férfi alárendelt szerepben van , ezért is végződik minden házasság válóperrel, az emberek összeférhetetlenek úgy nagy általánosságban és statisztika szerint is, KSH adatai között a BIZONYÍTÉK. A mai nő haszontalan, nárcisztikus , "beképzelt", azt hiszi hogy hitvány teljesítményére még büszke is lehet, nevetséges.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
•••
2025. augusztus 23. 19:00 Szerkesztve
Nekem ez így kevés, az életet adó nők nélkül, anyák nélkül előbb-utóbb kihal a nemzet! A természet könyörtelen, akik nem képesek a reprodukcióra, azok helyét átveszik akik életrevalóbbak.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 23. 18:48
"Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő" -ebben a kérdésben biztos nem lesz vita köztünk! -és hozzátehetem, nemzet sincs!
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. augusztus 23. 18:48 Szerkesztve
Ez tökéletesen igaz - azzal kiegészítve, hogy férfi - FÉRFI - nélkül sincs múlt, jelen, jövő. Tehát itt a megosztás "körülbelül" 50%-50% - a nők javára (ha férfi gondol rájuk)... Az, hogy "milyen" a nő, a férfin múlik. És az, hogy milyen a férfi, a nőn múlik. Az egymást összekötő, nem pedig szétválasztó pontokat kell megtalálnunk - különösen, ha társadalom, nép és nemzet fennmaradására gondolunk. A nemek közötti különbségek Istentől "belénk teremtett" egybehangolása (elfogadása) a feltétele az emberi faj további létezésének.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!