„Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő.

Mi, nők, a családjainkban, a hivatásunkban, a közösségeinkben nap mint nap alakítjuk Magyarországot. Erőnkkel, tudásunkkal és kitartásunkkal építjük azt a hazát, amelyre büszkék lehetünk.

A Női Digitális Polgári Körben összetartunk, támogatjuk egymást, és kiállunk értékeink mellett – mert hiszünk abban, hogy a nőiség értékei nélkül nincs erős közösség és nincs jövő.

Legyen szó édesanyákról, pedagógusokról, vállalkozókról, orvosokról vagy művészekről – mindannyian ugyanazért dolgozunk: családunkért, közösségeinkért és Magyarországért.”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala