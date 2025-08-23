Ft
Ajsa Luna Himnusz rendezvény énekesnő Tóth Gabi taps igény koncert vélemény

Nem csitul a Himnusz-saga – Tóth Gabi sem rejtette véka alá a véleményét

2025. augusztus 23. 15:27

Fontos megállapítást tett Ajsa Luna ügye kapcsán az énekesnő.

2025. augusztus 23. 15:27
null

Még mindig nem csitulnak a kedélyek Ajsa Luna augusztus 20-i produkciója körül. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a karibi-magyar származású énekesnő, Ajsa Luna ülve, cigarettázva énekelte a magyar Himnuszt az államalapítás napján.

A közösségi média felhasználói mellett pedig a magyar közélet szereplői, köztük zenészek is felháborodásukat fejezték ki a nemzeti szimbólum tiszteletlensége miatt.

Többek között Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója is kifejtette véleményét a témában. Mint fogalmazott, 

a Himnusz nem a Happy Birthday, amelyet anno Miss Monroe elnyávogott Kennedynek, 

ez nemes anyag, és egy nemzet lelke itatta át. Ha hibákat ejt benne, pláne illusztris napon, nagyobb nyilvánosság előtt, az megbosszulja magát.

De Ön igen fiatal, tanulni fog az esetből, és fontos, hogy mindenki lássa: nem a Himnusz a hibás, Ön pedig okul belőle” – húzta alá a főigazgató.

Ókovács posztját osztotta tovább Tóth Gabi is Facebook-oldalán. Az énekesnő az esethez annyit fűzött még hozzá, 

Azért is jár a taps miszerint »ez az igény a mai rendezvényeken”.

Ókovács Szilveszter

Facebook

Idézőjel

A Himnusz nem a Happy Birthday, amelyet anno Miss Monroe elnyávogott Kennedynek

Kölcsey és Erkel fontos számunkra.

