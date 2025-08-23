Nem csitul a Himnusz-saga – Tóth Gabi sem rejtette véka alá a véleményét

Többek között Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója is kifejtette véleményét a témában. Mint fogalmazott,

a Himnusz nem a Happy Birthday, amelyet anno Miss Monroe elnyávogott Kennedynek,

ez nemes anyag, és egy nemzet lelke itatta át. Ha hibákat ejt benne, pláne illusztris napon, nagyobb nyilvánosság előtt, az megbosszulja magát.

De Ön igen fiatal, tanulni fog az esetből, és fontos, hogy mindenki lássa: nem a Himnusz a hibás, Ön pedig okul belőle” – húzta alá a főigazgató.

Ókovács posztját osztotta tovább Tóth Gabi is Facebook-oldalán. Az énekesnő az esethez annyit fűzött még hozzá,

Azért is jár a taps miszerint »ez az igény a mai rendezvényeken”.

