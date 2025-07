Odaszólt a DK-nak a Kutyapárt listavezetője

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt parlamenti listavezetője interjút adott a Népszavának. A politikus arra a kérdésre, hogy egy Tisza által dominált politikai helyzetben új Kutyapártra van-e szükség, azt felelte,

mi egyszerűen csak nem verjük át a választókat azzal, hogy a hivatalban lévő társelnökök listát vezetnek, aztán meg nem ülnek be a parlamentbe”.

Majd megjegyezte, hogy pártja ugyanaz, mint eddig, csak picit jobban fognak a jövőben kommunikálni, és elmondani az embereknek, hogy mit szeretnének kezdeni az országgal. „Szerintem most már az ország is készen áll a Kutyapártra, ahogy mi is az országra” – jelentette ki Nagy Dávid a lapnak.

A Kutyapárt politikusa a Népszava az iránti érdeklődésére, hogy felmerült-e benne, hogy a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusa után visszalép, azt válaszolta, hogy csak az merült fel, hogy átlépjen a Tiszába, „de sajnos Péter nem engedte”.

Majd komolyra fordította a szót, és emlékeztetett, hogy az MKKP beszélt Magyar Péterrel, és azt mondta, neki

jelenleg nincs szüksége erre a kormányváltáshoz.

„De szerintem a mi szavazóink 2022-ben is átszavaztak az esélyes jelöltre egyéniben, sőt azt is megtanulták, hogy nekünk elsősorban a listás mandátum a fontos. Ez pedig nem hátráltatja a kormányváltást, hanem pont, hogy segíti” – jegyezte meg Nagy.

„Már nincs mit ellopnia a DK-nak, csak az identitásunkat”

A listavezető valamivel később arra a felvetésre, hogy a DK-val mindkét párt a baloldali szavazókra hajt, Nagy Dávid úgy reagált, hogy

nyilván, mert már nincs mit ellopnia a DK-nak, csak az identitásunkat”.

„Szerintem a baloldali értékeket, a zöldpolitikát és a liberális árnyalatokat mi lényegesen hitelesebben tudjuk képviselni, mint bárki más. Ráadásul mi mindig az a párt voltunk, amelyik előbb cselekedett, és csak utána jött a program” – jegyezte meg.

Az MKKP politikusa kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy már 25 egyéni jelöltjüket elfogadták, 85-90 helyen terveznek indulni, és 100 jelentkezőjük van képzésen. „Kicsit fölélövünk persze, ha közben bármi történik” – jegyezte meg.

Arra a felvetésre, hogy a jelenlegi helyzetben a Tisza Párt mellett van-e szükség bárki másra az ellenzéki oldalon, a párt listavezetője úgy reagált, hogy az MKKP három választás óta mindig önállóan indult, és most is ezt fogja tenni. „Szóval inkább a többi pártnál kérdés: ha eddig az volt a duma, hogy csak a legerősebb párt induljon, akkor ők most mégis hova az úristenbe indulnak el?” – kérdezett vissza.