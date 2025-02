„Méltatlan az újpesti és angyalföldi emberekhez, hogy egy elítélt bűnöző képviselje őket a Parlamentben” – Renge Zsolt a Mandinernek

Igazak a hírek: új stadiont kap-e az Újpest csapata?

A futball fontos kérdés, kiváltképp Újpesten. A csapat a szívünk egyik csücske, amikor tehetem kilátogatok a meccsekre szurkolni. Úgy gondolom,

Újpest megérdemel egy új stadiont, mivel az idő eljárt felette.

Ahhoz a célhoz, amit az új klubvezetés kitűzött maga elé, hogy ismét igazi, bajnoki címért küzdő csapattá váljunk, valóban szükség van egy korszerű, modern létesítményre, amit ráadásul nem az állam építene, hanem a klub tulajdonosa. Az eddigi nyilatkozatok alapján felmerült Fóti úti helyszín pedig talán a legjobb választás lenne szerintem is, ahol már amúgy is több sport- és rekreációs célú intézmény van. A kérdéses ipari területekkel meg amúgy is kezdeni kell valamit. A sportlétesítmény mellett új zöldfelületek, rendbe hozott közterületek és parkok szolgálnák az itt élőket. Mindez a hármas metró Káposztásmegyerig való kivezetésével is összhangban lenne, hiszen annak az útvonalán feküdne.

A rákosrendezői fejlesztés miként érinti Újpestet és Angyalföldet?

A többség azzal egyetért, hogy valamit kezdeni kell azzal a területtel. Az nem állapot, hogy szeméttelepként ott rohad 30 éve. Ez méltatlan Budapesthez! Egyértelmű, hogy fejleszteni kell. Ha ez megvalósulhatna, mind a város, mind az érintett és környező kerületek életére pozitív hatást gyakorolna. A beruházás több ezer munkahelyeket teremtene, és segítene közép- és hosszútávon a fővárosban tapasztalható lakhatási válságon is. Ugyanakkor mit látunk a balliberális szereplőktől: mint mindig, most is keresztbe fekszenek a projektnek, és mindent megtesznek azért, hogy semmi ne épülhessen. Ugyanez volt a helyzet a Városligettel vagy az Atlétikai Központtal is. Bezzeg, mikor elkészültek, akkor a szelfik azért jól mentek Karácsony Gergelynek ezeken a helyszíneken.

Attól tartok, hogy Karácsonyék részéről a főváros elővásárlási jogával való variálás pusztán politikai eszköz volt arra, hogy egy fejlesztést ismét megakadályozzanak.

Egyértelműen látszik, hogy a fővárosnak nincs pénze érdemben fejleszteni ezt a területet és szerintem a szándék sincs meg rá, ami nagy baj, mivel dolga lenne vele bőven. De hát Karácsony maga vallotta be, hogy ő már rég nyugdíjas lesz mire itt bármi is történhet és lendületből el is kezdte a szokásos kormányra mutogatást, ami nonszensz.

Hogy értékeli a fővárosi Fidesz helyzetét?

Nagyon sok segítséget és támogatást kapok a fővárosi közösségünktől és jóleső érzés, hogy a budapesti elnök, a városházi frakció vezetője, Szentkirályi Alexandra is támogat.

A Budapesti Fidelitas elnökeként büszke vagyok arra, hogy ilyen sok felkészült és harcra kész fiatal kapott lehetőséget a fővárosban

és azt gondolom, hogy nagyon fontos az a munka, amit a kormányoldal végez Budapesten. De nekik is meg kell küzdeniük azzal a kártékony semmittevéssel, amit a Karácsony Gergely-féle bagázs képvisel tiszástul, kutyástul, és ehhez csatlakozik a Vitézy-féle mozgalom is sokszor. Tragikomikus helyzeteket látunk a közgyűlésben. Ne felejtsük el azonban, hogy a legjobb eredményt mégiscsak a kormánypárti lista érte el a fővárosban. Így, ehhez méltó módon kell felelősségteljesen, de ambiciózusan és bátran végezni a munkát. A mi dolgunk a budapestiek hétköznapi kihívásait, problémáit megoldani, hiszen látjuk: Karácsonyék előbb vágnak bele egy több évtizedes csődveszélyes beruházásba mintsem, hogy egy átlagos szerdát letudnának vezényelni.

