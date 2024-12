Az Újpest elnöke elárulta, lesz-e új stadion és mennyi magyar játékos kell a keretbe

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

A köztévén is versenybe szállt az Újpest a Ferencvárossal, ugyanis Kubatov Gábor mellett Ratatics Péter, az Újpest elnöke is hosszabb interjút adott az M4 Sportnak. A sportvezető a beszélgetésben többek közt a tulajdonosváltáson átesett klub konkrét céljait és a keret megerősítésének kérdését is részletezte. A klubelnök kijelentette, hogy két-három éven belül szeretnék helyreállítani az egyesület alapjait, kiemelve, hogy ez nem csak a sportszakmai részre vonatkozik, szeretnék többek közt például az irodai működést, a klubról alkotott imidzset is rendbe tenni.

A klubelnök elmondta, hogy mivel ő az üzleti életből érkezett (korábban többek közt a MOL operatív igazgatója is volt – a szerk.), ezért

a legváratlanabb meglepetésként a szurkolói reakciók érték, mikor szembesült vele, hogy a szurkolói érzelmek milyen mélységekben és széles körben jelen vannak a futballt szerető közösségben.

Amióta az Újpest helyzete rendeződött és a játék kezd egyre jobbá válni, egyre több ember jelentkezik nála, hogy ő is nagy újpesti, csak az elmúlt időszakban nem volt miért szurkolni.

Érzelmileg is megérintette a sport világa

„Amikor ott vagyunk a stadionban és tízezer ember tombol, egy hazai gólnál majd kiugrik a bőréből, ez az érzelem, ez az érzés átragad rám is. Ez egy olyan töltetet ad, amit az ember kamatoztatni tud a hétköznapi életben is. De ugyanígy borzasztó lehangoló tud lenni, ha kikapunk.

Én egy nagyon racionális világból jövök, itt viszont vegyes a racionalizmus és az érzelmi töltet, ezt még nekem is kezelni kel...

„Az elmúlt kilenc hónapban nem volt egy perc sem, amikor unatkoztunk volna. Rengeteg feladattal szembesültünk már az elején, de erre számítottunk is, nem ért minket váratlanul. Az előző bajnokság végén izgultunk, hogy megőrizzük az élvonalbeli tagságunkat, de ez szerencsére a szezon vége előtt pár fordulóval biztossá vált. Onnantól kezdődött az igazi munka, a felkészülés a változásra. Az elejétől tudtuk, hogy rendkívül sok változást kell végrehajtanunk, mert az nem normális dolog, hogy a csapat kétharmada kicserélődik” – mondta a sportvezető.