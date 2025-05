Az erdélyi csodagyerek, aki legyőzte a román szélsőjobbot: ki is valójában Nicușor Dan?

Emberi oldal: egy szerény, elhivatott vezető

Nicușor Dan elnökként is megőrizte szerénységét. Egy albérletben él élettársával, Mirabelával, akivel két gyermeküket nevelik. Bár politikai szerepvállalása reflektorfénybe helyezte, magánéletét igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól.

Dan politikai hitvallása szerint az ország jövője a fiatalok megtartásában, a kreativitás támogatásában és a fenntartható fejlődésben rejlik.

A The Associated Press szerint Dan különleges jelenség a román politikában, aki soha nem akart igazán politikus lenni, hanem mindig is a társadalom szolgálatát tartotta szem előtt.