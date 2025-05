Tisztelt elnök úr, kedves Nicușor Dan – ezt a győzelmet bizony a magyaroknak is köszönheti

Szeretném elhinni, hogy igaz, amit az Ön (és egyébként a román-magyar megbékélés) feltétlen híve, Cristian Marchiș írt, vagyis hogy a zászló tiltására vonatkozó szavai „csupán egy matematikus válasza egy olyan témában, amiben az általa ismert adatok alapján döntött”,

mert tévesen azt gondolta, hogy az az „ország szétdarabolása”.

Marchiș megbékélésre szólított fel, nem is lehetne vele jobban egyetérteni. A megbékélésnek viszont kétoldalúnak kell lennie.

Amit Ön kapott, az ténylegesen bizalom, a magyarok bizalma – de nem vakbizalom.

Ezt Ön minden bizonnyal tudja, ahogy azt is láthatta, hogy ennek a bizalomnak a megszerzése talmi eszközökkel könnyű, de annál keserűbb a csalódás, miképpen Traian Băsescu majd Klaus Iohannis esetében is így volt.

S ha már magyar voksok segítették elnöki székbe, kezdhetné ezt Ön azzal, hogy – miként Tudor Duica transzilvanista román publicista írta –

nemcsak a moldovaiaknak, hanem az erdélyi magyaroknak is megköszöni a választási eredményeket, afféle minimum-gesztusként, kezdetnek,

ha már a követői képesek voltak erre. Folytathatná azzal is, hogy jelét adja: elfogadja, hogy ennek a több mint egymillió embernek különleges viszonya van az anyaországgal, részt vesz annak politikai döntéshozatalában, és legitimálja a budapesti kormányt, ezért, ha ideológiában nem is, a gyakorlati kérdésekben már csak a saját választóinak igénye miatt is érdemes fenntartani a jó viszonyt Magyarországgal és a mindenkori kormánnyal.

S bár biztosan előbb-utóbb igyekeznek majd egyesek belemagyarázni, de Ön is biztosan tudja, hogy

a kapott bizalom nem egy biankócsekk egy ultraliberális politika folytatására

– értve ez alatt azt az etnocidista, brüsszeli központú liberalizmust, amely minden kisebbséget elismer, jogokkal halmoz el, és piedesztálra emel, kivéve az őshonos közösségeket, amelyekkel ignoránsan, olykor egyenesen kegyetlenül bánik. Ha már liberalizmus, az élni és élni hagyni szelleme sokkal jobb alternatíva lenne mindannyiunk számára.

A bizalom annak is szól, hogy sikerül tennie arról, hogy Románia ne omoljon össze,

ahogyan sokan sejtik, várják, és valahogy, ha egy mód van rá, román Bokros-csomag nélkül kievickélnek a válságból. Annak is, hogy jó kormányzással, bárhogy is sikerül kormányt alakítania, a protestszavazók tömegeit – akik nem véletlenül jelentek meg az AUR-nál, miután úgy érezték, mindenki, legvégül az USR is elárulta őket – sikerül visszacsatornázni a normalitás irányába. S végül annak is, hogy mindennek eredményeképpen nem azt látjuk majd egy-két év múlva, hogy a késsel-villával evő, csak hébe-hóba magyarellenes, újragombolt mainstream a mostaninál is nagyobbat bukik, és

Simion bevonul az abszolút többség fehér lován ülve, mert az tényleg a vég kezdete lenne.

Elnök Úr, kedves Nicușor! Ha úgy érzi, hogy magasabb a mérce Önnel szemben a magyarok részéről, mint Simionnal szemben lett volna, igaza van – s ezt tekintse elismerésnek.

***