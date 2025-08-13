Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Spar Magyarország bezárás

Kivonulni a Spar Magyarországról? – reagált a bolt a szóbeszédre

2025. augusztus 13. 18:33

A kisújszállási boltbezárás után a Pénzcentrum rákérdezett a részletekre.

2025. augusztus 13. 18:33
null

Augusztus végén végleg bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata megállapította: az üzlet hosszú távon sem üzemeltethető nyereségesen – írja a Pénzcentrum.

A döntést múlt héten Szűcs Tamás polgármester jelentette be, az utolsó nyitvatartási nap 2025. augusztus 24. lesz.

A Spar kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak kiemelte: 

a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, és a cég továbbra is aktívan bővít Magyarországon.

2025-ben eddig három új saját üzemeltetésű áruház nyílt Kecskeméten, Szentendrén és Szombathelyen, nyolc üzletet pedig modernizáltak. A franchise-hálózat idén nyolc új egységgel bővült.

A felvetésre, hogy a vállalat kivonulna az országból, határozott válasz érkezett: „Nem!”.

Nyitókép: MTVA/Róka László

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. augusztus 13. 19:58
Részemről húzhatnak haza a picsába.
Válasz erre
1
0
Mindenhova
2025. augusztus 13. 19:39
Sajnos nem. Nem bolodultak meg, h. a gyarmatról önként levonuljanak.
Válasz erre
2
0
Hopszjuliska
2025. augusztus 13. 19:31
Rablóbanda! A kuponok előtt minden fontos vásárolnivalót megcimkéznek narancssárgával és máris nem lehet felhasználni a kupont! A kedvezmények előtt felviszik az árat és kiírják büszkén, hogy - 20% - valójában az egy héttel ezelötti áráért vesszük meg! Eltakarodhatnának Magyarországról!!!!
Válasz erre
3
0
red-bullshit
2025. augusztus 13. 19:19
Székesfehérvár központjában évek óta üresen kong a bezárt Spar diszkont. A központi buszpályaudvarnál. A legnagyobb forgalmú piac és pláza mellett. A Fő utca végén, gyakorlatilag. A legnagyobb panel lakótelep, városrész kellős közepén. Idejöttek és azt hitték bármit megtehetnek. Aztán koppantak. Bezártak. Ha összefogunk, akkor végleg eltakarodnak. Ahogy a tetves Baumax vagy hamarosan a Cba.
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!