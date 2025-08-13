Kivonulni a Spar Magyarországról? – reagált a bolt a szóbeszédre

Egyszer és mindenkorra kivonul a SPAR ebből a magyar városból – súlyos gondokat okozhat az itt élőknek
Úgy tűnik, nincs visszaút.
A kisújszállási boltbezárás után a Pénzcentrum rákérdezett a részletekre.
Augusztus végén végleg bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata megállapította: az üzlet hosszú távon sem üzemeltethető nyereségesen – írja a Pénzcentrum.
A döntést múlt héten Szűcs Tamás polgármester jelentette be, az utolsó nyitvatartási nap 2025. augusztus 24. lesz.
A Spar kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak kiemelte:
a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, és a cég továbbra is aktívan bővít Magyarországon.
2025-ben eddig három új saját üzemeltetésű áruház nyílt Kecskeméten, Szentendrén és Szombathelyen, nyolc üzletet pedig modernizáltak. A franchise-hálózat idén nyolc új egységgel bővült.
A felvetésre, hogy a vállalat kivonulna az országból, határozott válasz érkezett: „Nem!”.
Nyitókép: MTVA/Róka László
