Kivonulni a Spar Magyarországról? – reagált a bolt a szóbeszédre

Augusztus végén végleg bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata megállapította: az üzlet hosszú távon sem üzemeltethető nyereségesen – írja a Pénzcentrum.

A döntést múlt héten Szűcs Tamás polgármester jelentette be, az utolsó nyitvatartási nap 2025. augusztus 24. lesz.

A Spar kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak kiemelte:

a lépés nem része egy országos boltbezárási hullámnak, és a cég továbbra is aktívan bővít Magyarországon.

2025-ben eddig három új saját üzemeltetésű áruház nyílt Kecskeméten, Szentendrén és Szombathelyen, nyolc üzletet pedig modernizáltak. A franchise-hálózat idén nyolc új egységgel bővült.

A felvetésre, hogy a vállalat kivonulna az országból, határozott válasz érkezett: „Nem!”.

Nyitókép: MTVA/Róka László